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ООН разрабатывает план по восстановлению Сирии, заявил Небензя
ООН разрабатывает план по восстановлению Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 23.10.2024
ООН разрабатывает план по восстановлению Сирии, заявил Небензя
Структуры ООН разрабатывают некий "план раннего восстановления Сирии", Москва хочет заранее знать его детали, заявил постпред РФ при Всемирной Организации... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T23:25
2024-10-23T23:25
2024-10-23T23:25
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ООН, 23 окт – РИА Новости. Структуры ООН разрабатывают некий "план раннего восстановления Сирии", Москва хочет заранее знать его детали, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "К слову, нам стало известно, что в настоящее время структурами ООН разрабатывается некий план раннего восстановления Сирии. Мы хотим знать заранее, в чем заключается этот план. Думаю, что этого же хотят и в Дамаске", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. РФ, отметил Небензя, настаивает, чтобы первым пунктом этого плана был отказ от каких-либо политически ангажированных условий для запуска проектов по развитию в Сирии. Каких-либо подробностей плана постпред РФ не привел.
https://ria.ru/20241023/putin--1979658973.html
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В мире, Россия, Сирия, Москва, Василий Небензя, ООН
ООН разрабатывает план по восстановлению Сирии, заявил Небензя
Небензя: ООН разрабатывает план восстановления Сирии, РФ хочет знать его детали