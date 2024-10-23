Рейтинг@Mail.ru
ООН разрабатывает план по восстановлению Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/nebenzya-1979690196.html
ООН разрабатывает план по восстановлению Сирии, заявил Небензя
ООН разрабатывает план по восстановлению Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 23.10.2024
ООН разрабатывает план по восстановлению Сирии, заявил Небензя
Структуры ООН разрабатывают некий "план раннего восстановления Сирии", Москва хочет заранее знать его детали, заявил постпред РФ при Всемирной Организации... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T23:25
2024-10-23T23:25
в мире
россия
сирия
москва
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
ООН, 23 окт – РИА Новости. Структуры ООН разрабатывают некий "план раннего восстановления Сирии", Москва хочет заранее знать его детали, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя. "К слову, нам стало известно, что в настоящее время структурами ООН разрабатывается некий план раннего восстановления Сирии. Мы хотим знать заранее, в чем заключается этот план. Думаю, что этого же хотят и в Дамаске", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. РФ, отметил Небензя, настаивает, чтобы первым пунктом этого плана был отказ от каких-либо политически ангажированных условий для запуска проектов по развитию в Сирии. Каких-либо подробностей плана постпред РФ не привел.
https://ria.ru/20241023/putin--1979658973.html
https://ria.ru/20241012/turtsiya-1977729646.html
россия
сирия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, москва, василий небензя, оон
В мире, Россия, Сирия, Москва, Василий Небензя, ООН
ООН разрабатывает план по восстановлению Сирии, заявил Небензя

Небензя: ООН разрабатывает план восстановления Сирии, РФ хочет знать его детали

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 окт – РИА Новости. Структуры ООН разрабатывают некий "план раннего восстановления Сирии", Москва хочет заранее знать его детали, заявил постпред РФ при Всемирной Организации Василий Небензя.
"К слову, нам стало известно, что в настоящее время структурами ООН разрабатывается некий план раннего восстановления Сирии. Мы хотим знать заранее, в чем заключается этот план. Думаю, что этого же хотят и в Дамаске", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии и в Закавказье
Вчера, 18:55
РФ, отметил Небензя, настаивает, чтобы первым пунктом этого плана был отказ от каких-либо политически ангажированных условий для запуска проектов по развитию в Сирии.
Каких-либо подробностей плана постпред РФ не привел.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Турция ждет от России и Ирана мер против угрозы Израиля в отношении Сирии
12 октября, 13:04
 
В миреРоссияСирияМоскваВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала