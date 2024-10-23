Рейтинг@Mail.ru
В НАТО жестко ответили на требование Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 23.10.2024 (обновлено: 16:36 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/nato-1979591512.html
В НАТО жестко ответили на требование Зеленского
В НАТО жестко ответили на требование Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024
В НАТО жестко ответили на требование Зеленского
В НАТО не готовы принять Украину, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит в комментарии изданию Politico. "На сегодняшний день альянс не РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:50
2024-10-23T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В НАТО не готовы принять Украину, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит в комментарии изданию Politico. "На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение", — сказала она. Вместе с тем, Смит отметила, что Вашингтон испытывает озабоченность по поводу шагов ЕС, направленных на приоритетную закупку европейского оружия, утверждая, что эта стратегия станет помехой в оказании помощи Киеву. Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского. Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в НАТО угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979521387.html
https://ria.ru/20241019/mid-1978863275.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49b16ef53c1c85cf88e3d1799e0bc49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, США
В НАТО жестко ответили на требование Зеленского

Постпред США Смит: в НАТО не готовы пригласить Украину в альянс

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В НАТО не готовы принять Украину, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит в комментарии изданию Politico.

"На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение", — сказала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Стало известно о требовании Зеленского после провала "плана победы"
Вчера, 12:03
Вместе с тем, Смит отметила, что Вашингтон испытывает озабоченность по поводу шагов ЕС, направленных на приоритетную закупку европейского оружия, утверждая, что эта стратегия станет помехой в оказании помощи Киеву.

Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского.

Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в НАТО угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО
19 октября, 09:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала