https://ria.ru/20241023/nato-1979591512.html

В НАТО жестко ответили на требование Зеленского

В НАТО жестко ответили на требование Зеленского - РИА Новости, 23.10.2024

В НАТО жестко ответили на требование Зеленского

В НАТО не готовы принять Украину, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит в комментарии изданию Politico. "На сегодняшний день альянс не РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:50

2024-10-23T15:50

2024-10-23T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В НАТО не готовы принять Украину, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит в комментарии изданию Politico. "На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение", — сказала она. Вместе с тем, Смит отметила, что Вашингтон испытывает озабоченность по поводу шагов ЕС, направленных на приоритетную закупку европейского оружия, утверждая, что эта стратегия станет помехой в оказании помощи Киеву. Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского. Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в НАТО угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979521387.html

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в мире, владимир зеленский, украина, нато, сша