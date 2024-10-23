В НАТО жестко ответили на требование Зеленского
Постпред США Смит: в НАТО не готовы пригласить Украину в альянс
© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В НАТО не готовы принять Украину, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит в комментарии изданию Politico.
"На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение", — сказала она.
"На сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение", — сказала она.
Вместе с тем, Смит отметила, что Вашингтон испытывает озабоченность по поводу шагов ЕС, направленных на приоритетную закупку европейского оружия, утверждая, что эта стратегия станет помехой в оказании помощи Киеву.
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского.
Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в НАТО угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского.
Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в НАТО угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
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19 октября, 09:23