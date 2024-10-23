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НАТО будет работать с любым президентом США, заявил Рютте - РИА Новости, 23.10.2024
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15:31 23.10.2024 (обновлено: 15:40 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/nato-1979585085.html
НАТО будет работать с любым президентом США, заявил Рютте
НАТО будет работать с любым президентом США, заявил Рютте - РИА Новости, 23.10.2024
НАТО будет работать с любым президентом США, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что будет "позитивно" работать с любым избранным президентом США, лишь бы "предотвратить успех России на Украине". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:31
2024-10-23T15:40
в мире
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европа
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что будет "позитивно" работать с любым избранным президентом США, лишь бы "предотвратить успех России на Украине". "По выборам в США: во-первых, нам надо дождаться самих выборов и результатов… Я уверен, что мы будем позитивно и эффективно работать с любым избранным президентом, потому что и демократы, и республиканцы в США осознают, что НАТО и коллективная оборона важны не только для Европы, но и для США. Если Россия будет иметь успех на Украине – а мы это предотвратим – но, если она будет иметь успех, это будет означать угрозу для всех союзников", - заявил Рютте на пресс-конференции на военной базе в Эстонии, где размещена одна из восьми боевых групп альянса на восточном фланге. Он также приветствовал планируемое к подписанию в среду оборонное соглашением между Германией и Великобританией, заявил, что "оно усилит безопасность всего альянса". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html
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в мире, россия, сша, европа, марк рютте, нато
В мире, Россия, США, Европа, Марк Рютте, НАТО
НАТО будет работать с любым президентом США, заявил Рютте

Рютте: НАТО будет работать с любым президентом США, лишь бы Россия не победила

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что будет "позитивно" работать с любым избранным президентом США, лишь бы "предотвратить успех России на Украине".
"По выборам в США: во-первых, нам надо дождаться самих выборов и результатов… Я уверен, что мы будем позитивно и эффективно работать с любым избранным президентом, потому что и демократы, и республиканцы в США осознают, что НАТО и коллективная оборона важны не только для Европы, но и для США. Если Россия будет иметь успех на Украине – а мы это предотвратим – но, если она будет иметь успех, это будет означать угрозу для всех союзников", - заявил Рютте на пресс-конференции на военной базе в Эстонии, где размещена одна из восьми боевых групп альянса на восточном фланге.
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Он также приветствовал планируемое к подписанию в среду оборонное соглашением между Германией и Великобританией, заявил, что "оно усилит безопасность всего альянса".
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреРоссияСШАЕвропаМарк РюттеНАТО
 
 
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