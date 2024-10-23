https://ria.ru/20241023/nato-1979585085.html

НАТО будет работать с любым президентом США, заявил Рютте

НАТО будет работать с любым президентом США, заявил Рютте - РИА Новости, 23.10.2024

НАТО будет работать с любым президентом США, заявил Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что будет "позитивно" работать с любым избранным президентом США, лишь бы "предотвратить успех России на Украине". РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T15:31

2024-10-23T15:31

2024-10-23T15:40

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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что будет "позитивно" работать с любым избранным президентом США, лишь бы "предотвратить успех России на Украине". "По выборам в США: во-первых, нам надо дождаться самих выборов и результатов… Я уверен, что мы будем позитивно и эффективно работать с любым избранным президентом, потому что и демократы, и республиканцы в США осознают, что НАТО и коллективная оборона важны не только для Европы, но и для США. Если Россия будет иметь успех на Украине – а мы это предотвратим – но, если она будет иметь успех, это будет означать угрозу для всех союзников", - заявил Рютте на пресс-конференции на военной базе в Эстонии, где размещена одна из восьми боевых групп альянса на восточном фланге. Он также приветствовал планируемое к подписанию в среду оборонное соглашением между Германией и Великобританией, заявил, что "оно усилит безопасность всего альянса". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html

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