Российские военные ликвидировали в ДНР двух британских наемников
Минобороны: при освобождении Михайловки в опорнике ВСУ были британские наемники
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" при освобождении села Михайловка в ДНР ликвидировали двух наемников из Великобритании, сообщили в Минобороны.
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"Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они, в принципе, в этом опорнике так и остались. <…> Это точно были военнослужащие из Британии. Были нашивки, флаги на форме, форма натовского образца, ну и вооружение тоже иностранного производства", — приводит ведомство слова заместителя командира батальона по военно-политической работе Игоря Красильникова.
Офицер уточнил, что в лесополосах в окрестностях Михайловки украинские солдаты располагались в укрепленных блиндажах, а в самом селе — в домах мирных жителей, и штурмовикам приходилось подходить вплотную к противнику. В пример Красильников привел действия рядового Саетова, который с 50 метров выстрелил из гранатомета в опорный пункт и попал в бойницу, благодаря чему опорник успешно взяли.
Минобороны отчиталось об освобождении Михайловки 13 октября. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.
Село Михайловка находится на Селидовском направлении, в двух километрах к востоку от Селидово. Его освобождение позволяет выйти непосредственно на Селидово с восточной стороны.
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