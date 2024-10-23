https://ria.ru/20241023/naemniki-1979506239.html

Российские военные ликвидировали в ДНР двух британских наемников

Российские военные ликвидировали в ДНР двух британских наемников - РИА Новости, 23.10.2024

Российские военные ликвидировали в ДНР двух британских наемников

Бойцы группировки "Центр" при освобождении села Михайловка в ДНР ликвидировали двух наемников из Великобритании, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:04

2024-10-23T11:04

2024-10-23T12:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" при освобождении села Михайловка в ДНР ликвидировали двух наемников из Великобритании, сообщили в Минобороны. "Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они, в принципе, в этом опорнике так и остались. <…> Это точно были военнослужащие из Британии. Были нашивки, флаги на форме, форма натовского образца, ну и вооружение тоже иностранного производства", — приводит ведомство слова заместителя командира батальона по военно-политической работе Игоря Красильникова.Офицер уточнил, что в лесополосах в окрестностях Михайловки украинские солдаты располагались в укрепленных блиндажах, а в самом селе — в домах мирных жителей, и штурмовикам приходилось подходить вплотную к противнику. В пример Красильников привел действия рядового Саетова, который с 50 метров выстрелил из гранатомета в опорный пункт и попал в бойницу, благодаря чему опорник успешно взяли. Минобороны отчиталось об освобождении Михайловки 13 октября. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460791.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)