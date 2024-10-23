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Российские военные ликвидировали в ДНР двух британских наемников - РИА Новости, 23.10.2024
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11:04 23.10.2024 (обновлено: 12:06 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/naemniki-1979506239.html
Российские военные ликвидировали в ДНР двух британских наемников
Российские военные ликвидировали в ДНР двух британских наемников - РИА Новости, 23.10.2024
Российские военные ликвидировали в ДНР двух британских наемников
Бойцы группировки "Центр" при освобождении села Михайловка в ДНР ликвидировали двух наемников из Великобритании, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:04
2024-10-23T12:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" при освобождении села Михайловка в ДНР ликвидировали двух наемников из Великобритании, сообщили в Минобороны. &quot;Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они, в принципе, в этом опорнике так и остались. &lt;…&gt; Это точно были военнослужащие из Британии. Были нашивки, флаги на форме, форма натовского образца, ну и вооружение тоже иностранного производства&quot;, — приводит ведомство слова заместителя командира батальона по военно-политической работе Игоря Красильникова.Офицер уточнил, что в лесополосах в окрестностях Михайловки украинские солдаты располагались в укрепленных блиндажах, а в самом селе — в домах мирных жителей, и штурмовикам приходилось подходить вплотную к противнику. В пример Красильников привел действия рядового Саетова, который с 50 метров выстрелил из гранатомета в опорный пункт и попал в бойницу, благодаря чему опорник успешно взяли. Минобороны отчиталось об освобождении Михайловки 13 октября. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979460791.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные ликвидировали в ДНР двух британских наемников

Минобороны: при освобождении Михайловки в опорнике ВСУ были британские наемники

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские десантники в зоне проведения спецоперации
Российские десантники в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские десантники в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" при освобождении села Михайловка в ДНР ликвидировали двух наемников из Великобритании, сообщили в Минобороны.
«

"Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они, в принципе, в этом опорнике так и остались. <…> Это точно были военнослужащие из Британии. Были нашивки, флаги на форме, форма натовского образца, ну и вооружение тоже иностранного производства", — приводит ведомство слова заместителя командира батальона по военно-политической работе Игоря Красильникова.

Кадры освобождения Михайловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Штурмовики рассказали о тактике взятия Михайловки в ДНР
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Офицер уточнил, что в лесополосах в окрестностях Михайловки украинские солдаты располагались в укрепленных блиндажах, а в самом селе — в домах мирных жителей, и штурмовикам приходилось подходить вплотную к противнику. В пример Красильников привел действия рядового Саетова, который с 50 метров выстрелил из гранатомета в опорный пункт и попал в бойницу, благодаря чему опорник успешно взяли.
Минобороны отчиталось об освобождении Михайловки 13 октября. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.

Село Михайловка находится на Селидовском направлении, в двух километрах к востоку от Селидово. Его освобождение позволяет выйти непосредственно на Селидово с восточной стороны.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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