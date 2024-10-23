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МВФ предупредил о последствиях отказа США от снижения госдолга - РИА Новости, 23.10.2024
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16:06 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/mvf-1979596243.html
МВФ предупредил о последствиях отказа США от снижения госдолга
МВФ предупредил о последствиях отказа США от снижения госдолга - РИА Новости, 23.10.2024
МВФ предупредил о последствиях отказа США от снижения госдолга
Отказ США от снижения высокого уровня государственного долга приведет к необходимости еще больших его сокращений в будущем и угрожает негативной реакцией со... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:06
2024-10-23T16:06
экономика
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Отказ США от снижения высокого уровня государственного долга приведет к необходимости еще больших его сокращений в будущем и угрожает негативной реакцией со стороны рынка, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Откладывание действий по снижению госдолга США сделает требуемые его сокращения еще больше. Ожидание является рискованным: опыт стран показывает, что высокий уровень задолженности может вызвать неблагоприятные рыночные реакции", - говорится в опубликованном докладе организации. В МВФ отметили, что нежелание США перейти к сокращению госдолга может также привести к ограниченным возможностям властей для совершения бюджетного маневра в случае негативных шоков в экономике. По оценке фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.
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экономика, сша, мвф
Экономика, США, МВФ
МВФ предупредил о последствиях отказа США от снижения госдолга

МВФ: отказ США от снижения госдолга приведет к еще большим сокращениям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Отказ США от снижения высокого уровня государственного долга приведет к необходимости еще больших его сокращений в будущем и угрожает негативной реакцией со стороны рынка, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Откладывание действий по снижению госдолга США сделает требуемые его сокращения еще больше. Ожидание является рискованным: опыт стран показывает, что высокий уровень задолженности может вызвать неблагоприятные рыночные реакции", - говорится в опубликованном докладе организации.
В МВФ отметили, что нежелание США перейти к сокращению госдолга может также привести к ограниченным возможностям властей для совершения бюджетного маневра в случае негативных шоков в экономике.
По оценке фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.
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