https://ria.ru/20241023/mvf-1979596243.html

МВФ предупредил о последствиях отказа США от снижения госдолга

МВФ предупредил о последствиях отказа США от снижения госдолга - РИА Новости, 23.10.2024

МВФ предупредил о последствиях отказа США от снижения госдолга

Отказ США от снижения высокого уровня государственного долга приведет к необходимости еще больших его сокращений в будущем и угрожает негативной реакцией со... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:06

2024-10-23T16:06

2024-10-23T16:06

экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Отказ США от снижения высокого уровня государственного долга приведет к необходимости еще больших его сокращений в будущем и угрожает негативной реакцией со стороны рынка, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "Откладывание действий по снижению госдолга США сделает требуемые его сокращения еще больше. Ожидание является рискованным: опыт стран показывает, что высокий уровень задолженности может вызвать неблагоприятные рыночные реакции", - говорится в опубликованном докладе организации. В МВФ отметили, что нежелание США перейти к сокращению госдолга может также привести к ограниченным возможностям властей для совершения бюджетного маневра в случае негативных шоков в экономике. По оценке фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.

https://ria.ru/20241023/putin-1979565151.html

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экономика, сша, мвф