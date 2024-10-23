https://ria.ru/20241023/moskva-1979485692.html

В Москве сократилось число ДТП с арендными электросамокатами

В Москве сократилось число ДТП с арендными электросамокатами - РИА Новости, 23.10.2024

В Москве сократилось число ДТП с арендными электросамокатами

Число ДТП с арендными электросамокатами в Москве сократилось почти наполовину на улицах в районе Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД, где в середине лета РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:43

2024-10-23T09:43

2024-10-23T09:43

общество

авто

москва

максим ликсутов

центр организации дорожного движения (цодд)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Число ДТП с арендными электросамокатами в Москве сократилось почти наполовину на улицах в районе Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД, где в середине лета в качестве эксперимента была снижена их скорость с 25 до 20 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). "Количество ДТП с арендными электросамокатами снизилось. C 15 июля в рамках эксперимента на участке ТТК-МКАД на них было введено ограничение скорости до 20 километров в час. По итогам эксперимента общее число ДТП с участием электросамокатов там сократилось на 48%. На 17% по результатам эксперимента сократилась доля ДТП в местах совмещенного движения пешеходов и арендных самокатов, на 67% - количество ДТП с пешеходами и арендными электросамокатами", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что принимаются и другие меры для снижения аварийности, например, повышение операторами аренды штрафов за управление несовершеннолетними и езду вдвоем до 100 тысяч рублей. Также проводится установка укрупненных номеров, чтобы камера могла их зафиксировать и распознать; проверка возраста пользователя с помощью операторов связи и банков; внедрение операторами аренды технологии, которая позволяет понять, что на самокате едет больше одного человека. "Обсуждения по вводу медленной зоны между ТТК и МКАД в 2025 году продолжаются. Итоги будут подведены до конца этого года", - добавили в пресс-службе. В ЦОДД подчеркнули, что нововведение не распространится на улицы с уже существующими медленными зонами, где скорость ограничена до 5-15 километров в час. "Результаты эксперимента оказались впечатляющими и оправдали ожидания… Мы стремимся обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения", - цитируют в сообщении заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20240916/shtraf-1973053840.html

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общество, авто, москва, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд)