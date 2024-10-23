https://ria.ru/20241023/moskva-1979463107.html

В Москве задержали желавшего присоединиться к террористам иностранца

В Москве задержали желавшего присоединиться к террористам иностранца - РИА Новости, 23.10.2024

В Москве задержали желавшего присоединиться к террористам иностранца

Правоохранители задержали в московском аэропорту иностранца по фамилии Мамаражабов, который планировал самолетом авиакомпании "Победа" улететь в Стамбул, а... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:43

2024-10-23T05:43

2024-10-23T05:43

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали в московском аэропорту иностранца по фамилии Мамаражабов, который планировал самолетом авиакомпании "Победа" улететь в Стамбул, а позднее попасть в Сирию для вступления в террористическую организацию, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Мамаражабов обвинен в приготовлении к вступлению в одну из запрещенных в РФ террористических организаций. Следствие установило, что мужчина, будучи "приверженцем радикальных идей ислама, пропагандируя идею "мирового джихада", просматривал на видеохостинге YouTube ролики, "содержащие сцены боевых действий с участием международной террористической организации" на территории Сирии. После изучения видео Мамаражабов в мессенджере Telegram связался с неким человеком под псевдонимом "Ansor" и попросил его помочь разработать маршрут, чтобы примкнуть к террористической организации. Позднее к обсуждению присоединились и другие собеседники, которые посоветовали обвиняемому купить билет в Стамбул и запастись деньгами, дабы пересечь границу между Турцией и Сирией. Мамаражабов купил билет на самолет авиакомпании "Победа", прибыл в аэропорт и был задержан. Позднее один из столичных судов отправил его в СИЗО. Вину мужчина признал.

https://ria.ru/20241018/terroristy-1978757266.html

https://ria.ru/20241011/inostranets-1977505988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, россия, стамбул, youtube, telegram, москва