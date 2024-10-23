В Москве задержали желавшего присоединиться к террористам иностранца
В московском аэропорту задержали иностранца, планировавшего стать террористом
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали в московском аэропорту иностранца по фамилии Мамаражабов, который планировал самолетом авиакомпании "Победа" улететь в Стамбул, а позднее попасть в Сирию для вступления в террористическую организацию, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Мамаражабов обвинен в приготовлении к вступлению в одну из запрещенных в РФ террористических организаций. Следствие установило, что мужчина, будучи "приверженцем радикальных идей ислама, пропагандируя идею "мирового джихада", просматривал на видеохостинге YouTube ролики, "содержащие сцены боевых действий с участием международной террористической организации" на территории Сирии.
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После изучения видео Мамаражабов в мессенджере Telegram связался с неким человеком под псевдонимом "Ansor" и попросил его помочь разработать маршрут, чтобы примкнуть к террористической организации. Позднее к обсуждению присоединились и другие собеседники, которые посоветовали обвиняемому купить билет в Стамбул и запастись деньгами, дабы пересечь границу между Турцией и Сирией.
Мамаражабов купил билет на самолет авиакомпании "Победа", прибыл в аэропорт и был задержан. Позднее один из столичных судов отправил его в СИЗО. Вину мужчина признал.