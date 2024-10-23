https://ria.ru/20241023/moskva-1979452084.html
Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением
Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением - РИА Новости, 23.10.2024
Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением
Нашествия божьих коровок в Москве нет, появление насекомых в некоторых районах города целыми стаями является сезонным явлением, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T02:23
2024-10-23T02:23
2024-10-23T12:09
общество
москва
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нашествия божьих коровок в Москве нет, появление насекомых в некоторых районах города целыми стаями является сезонным явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее в СМИ сообщали, что москвичи заметили нашествие божьих коровок. На окнах в некоторых районах города они появляются целыми стаями. По словам биологов департамента природопользования, в Москве не наблюдается нашествие божьих коровок. "Причина поведения, которое привлекло внимание горожан, простая. В преддверии холодного сезона насекомые ищут места для зимовки. Сейчас окна домов хорошо прогреваются на солнце, вот коровки и концентрируются там. Это явление сезонное", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20241019/sneg-1978899145.html
https://ria.ru/20240823/osoed-1968013865.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением
Власти Москвы назвали причину появления божьих коровок в некоторых районах
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нашествия божьих коровок в Москве нет, появление насекомых в некоторых районах города целыми стаями является сезонным явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в СМИ сообщали, что москвичи заметили нашествие божьих коровок. На окнах в некоторых районах города они появляются целыми стаями.
По словам биологов департамента природопользования, в Москве не наблюдается нашествие божьих коровок.
"Причина поведения, которое привлекло внимание горожан, простая. В преддверии холодного сезона насекомые ищут места для зимовки. Сейчас окна домов хорошо прогреваются на солнце, вот коровки и концентрируются там. Это явление сезонное", - рассказали в ведомстве.