https://ria.ru/20241023/moskva-1979452084.html

Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением

Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением - РИА Новости, 23.10.2024

Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением

Нашествия божьих коровок в Москве нет, появление насекомых в некоторых районах города целыми стаями является сезонным явлением, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T02:23

2024-10-23T02:23

2024-10-23T12:09

общество

москва

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нашествия божьих коровок в Москве нет, появление насекомых в некоторых районах города целыми стаями является сезонным явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее в СМИ сообщали, что москвичи заметили нашествие божьих коровок. На окнах в некоторых районах города они появляются целыми стаями. По словам биологов департамента природопользования, в Москве не наблюдается нашествие божьих коровок. "Причина поведения, которое привлекло внимание горожан, простая. В преддверии холодного сезона насекомые ищут места для зимовки. Сейчас окна домов хорошо прогреваются на солнце, вот коровки и концентрируются там. Это явление сезонное", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20241019/sneg-1978899145.html

https://ria.ru/20240823/osoed-1968013865.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва