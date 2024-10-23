Рейтинг@Mail.ru
Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 23.10.2024 (обновлено: 12:09 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/moskva-1979452084.html
Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением
Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением - РИА Новости, 23.10.2024
Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением
Нашествия божьих коровок в Москве нет, появление насекомых в некоторых районах города целыми стаями является сезонным явлением, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T02:23
2024-10-23T12:09
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523037_0:435:2867:2048_1920x0_80_0_0_f98f24aa962ccbe1d6e3a7afab2d389d.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нашествия божьих коровок в Москве нет, появление насекомых в некоторых районах города целыми стаями является сезонным явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ранее в СМИ сообщали, что москвичи заметили нашествие божьих коровок. На окнах в некоторых районах города они появляются целыми стаями. По словам биологов департамента природопользования, в Москве не наблюдается нашествие божьих коровок. "Причина поведения, которое привлекло внимание горожан, простая. В преддверии холодного сезона насекомые ищут места для зимовки. Сейчас окна домов хорошо прогреваются на солнце, вот коровки и концентрируются там. Это явление сезонное", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20241019/sneg-1978899145.html
https://ria.ru/20240823/osoed-1968013865.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_490366e60a6f73a3625b5942f3a10257.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
Власти Москвы назвали нашествие божьих коровок сезонным явлением

Власти Москвы назвали причину появления божьих коровок в некоторых районах

© iStock.com / WirestockБожьи коровки
Божьи коровки - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© iStock.com / Wirestock
Божьи коровки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нашествия божьих коровок в Москве нет, появление насекомых в некоторых районах города целыми стаями является сезонным явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в СМИ сообщали, что москвичи заметили нашествие божьих коровок. На окнах в некоторых районах города они появляются целыми стаями.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Москвичей предупредили о снеге и похолодании
19 октября, 16:54
По словам биологов департамента природопользования, в Москве не наблюдается нашествие божьих коровок.
"Причина поведения, которое привлекло внимание горожан, простая. В преддверии холодного сезона насекомые ищут места для зимовки. Сейчас окна домов хорошо прогреваются на солнце, вот коровки и концентрируются там. Это явление сезонное", - рассказали в ведомстве.
Осоед - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей
23 августа, 13:17
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала