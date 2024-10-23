https://ria.ru/20241023/moldaviya-1979519443.html

Молдавская партия подала жалобу на ксенофобские выпады в адрес Стояногло

Молдавская партия подала жалобу на ксенофобские выпады в адрес Стояногло - РИА Новости, 23.10.2024

Молдавская партия подала жалобу на ксенофобские выпады в адрес Стояногло

Партия развития и объединения Молдавии (ПРОМ) подала жалобу в генпрокуратуру на ксенофобские выпады в отношении кандидата на пост президента Александра... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:58

2024-10-23T11:58

2024-10-23T11:58

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молдавия

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майя санду

ион кику

евросоюз

снг

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Партия развития и объединения Молдавии (ПРОМ) подала жалобу в генпрокуратуру на ксенофобские выпады в отношении кандидата на пост президента Александра Стояногло по национальному признаку, сообщил лидер партии, экс-премьер Молдавии Ион Кику, участвовавший в качестве кандидата в президенты страны в первом туре выборов. Ранее активисты правящей партии "Действие и солидарность" Марин Андони и Раду Дуткович призвали граждан не голосовать за Стояногло, заявив, что он гагауз. "ПРОМ очень серьезно относится к ксенофобским нападениям, вдохновленным (президентом Молдавии) Майей Санду и ее группой, и считает, что такие случаи необходимо искоренить. Жалоба подана на имя генерального прокурора – мы надеемся, что прокуратура обеспечит соблюдение правовых положений", - написал в своем Telegram-канале Кику, приложив скриншот жалобы. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%, оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979276558.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду, ион кику, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024