https://ria.ru/20241023/moldaviya-1979470236.html

В Крыму заявили, что Запад играет с Молдавией в кошки-мышки

В Крыму заявили, что Запад играет с Молдавией в кошки-мышки - РИА Новости, 23.10.2024

В Крыму заявили, что Запад играет с Молдавией в кошки-мышки

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад играет с Молдавией в кошки-мышки, чтобы создать еще один "нарыв" и очередной плацдарм для... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:37

2024-10-23T07:37

2024-10-23T07:37

молдавия

россия

румыния

владимир константинов

евросоюз

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979089045_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_ad60f8f1ff6a46606ba3ad764eab2c68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад играет с Молдавией в кошки-мышки, чтобы создать еще один "нарыв" и очередной плацдарм для атак на Россию. "Брюссельским чиновникам Молдавия не нужна. Они с ней играют в кошки-мышки только для того, чтобы создать ещё один нарыв на границе с Россией. Для них Молдавия - очередной плацдарм атаки на нашу страну, а её население — очередная партия смертников, которыми можно пожертвовать в прокси-войне против России. Аналог Украины. Там человеческий ресурс заканчивается, можно его пополнить за счёт населения Молдавии", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, "битва за Молдавию" ещё не закончилась, реальные результаты как референдума, там и первого тура президентских выборов дают повод для оптимизма. "Для организаторов референдума это провал. Не такие результаты они хотели получить. То, что народ не хочет в ЕС, очевидно для всех, поскольку всем понятно, как достигалось зыбкое большинство голосов за Евросоюз. Трезвомыслящие силы там есть. Они не хотят идти по бесперспективному, самоубийственному пути. Остается только надеяться, что молдаване не позволят, чтобы их, как скот, погнали по украинскому пути", - сказал Константинов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что народ Молдавии понимает, что лучшую жизнь в своей стране могут обустроить только молдаване. "Страны, которые вошли в ЕС, далеко не все процветают. Например, хорошо известная молдаванам Румыния. Со временем ценится то, что когда-то было легко потеряно. В СССР Молдавия была процветающей республикой, имеющая колоссальные рынки для реализации своей продукции. В принципе, рынки эти остались, но они — в России. И ничто, кроме политики молдавской политической элиты, не мешает вновь на них выйти", - сказал Константинов. По его словам, для России иметь в друзьях и экономических партнёрах Молдавию не обременительно. "Сближают нас и глубокие культурные связи, поскольку Молдавия исторически и генетически объединена с нами в рамках общего цивилизационного пространства - Русского мира", - сказал глава парламента. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов Санду набирает 42,45% голосов. За ней следует Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1979001115.html

молдавия

россия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, россия, румыния, владимир константинов, евросоюз, снг, в мире