https://ria.ru/20241023/modi-1979548192.html

БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы, заявил Моди

БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы, заявил Моди - РИА Новости, 23.10.2024

БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы, заявил Моди

Группа БРИКС в ближайшее время станет организацией, разрешающей глобальные вызовы, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:44

2024-10-23T13:44

2024-10-23T14:03

саммит брикс в казани в 2024 году

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Группа БРИКС в ближайшее время станет организацией, разрешающей глобальные вызовы, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди"В последние годы БРИКС смог достичь многого. Я уверен, что в ближайшее время эта организация станет более эффективной платформой, позволяющей решать глобальные вызовы", - заявил Моди на заседании саммита БРИКС в широком составе.Премьер Индии отметил, что на БРИКС приходится 40% населения мира и 30% глобальной экономики.Моди также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прекрасную организацию саммита и приветствовал новые страны, которые присоединились к БРИКС.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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