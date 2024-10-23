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БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы, заявил Моди - РИА Новости, 23.10.2024
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13:44 23.10.2024 (обновлено: 14:03 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/modi-1979548192.html
БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы, заявил Моди
БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы, заявил Моди - РИА Новости, 23.10.2024
БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы, заявил Моди
Группа БРИКС в ближайшее время станет организацией, разрешающей глобальные вызовы, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:44
2024-10-23T14:03
саммит брикс в казани в 2024 году
нарендра моди
владимир путин
брикс
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Группа БРИКС в ближайшее время станет организацией, разрешающей глобальные вызовы, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди"В последние годы БРИКС смог достичь многого. Я уверен, что в ближайшее время эта организация станет более эффективной платформой, позволяющей решать глобальные вызовы", - заявил Моди на заседании саммита БРИКС в широком составе.Премьер Индии отметил, что на БРИКС приходится 40% населения мира и 30% глобальной экономики.Моди также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прекрасную организацию саммита и приветствовал новые страны, которые присоединились к БРИКС.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, нарендра моди, владимир путин, брикс, индия, россия, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Нарендра Моди, Владимир Путин, БРИКС, Индия, Россия, В мире
БРИКС в скором времени будет решать глобальные вызовы, заявил Моди

Моди: БРИКС в скором времени станет организацией, решающей глобальные вызовы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Группа БРИКС в ближайшее время станет организацией, разрешающей глобальные вызовы, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди
"В последние годы БРИКС смог достичь многого. Я уверен, что в ближайшее время эта организация станет более эффективной платформой, позволяющей решать глобальные вызовы", - заявил Моди на заседании саммита БРИКС в широком составе.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
Премьер Индии отметил, что на БРИКС приходится 40% населения мира и 30% глобальной экономики.
Моди также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прекрасную организацию саммита и приветствовал новые страны, которые присоединились к БРИКС.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуНарендра МодиВладимир ПутинБРИКСИндияРоссияВ мире
 
 
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