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Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024
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11:25 23.10.2024 (обновлено: 11:38 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/minoborony-1979512450.html
Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества
Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024
Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества
Министерства обороны Белоруссии и России на заседании совместной коллегии в Минске утвердили план сотрудничества, в нем свыше 160 мероприятий, сообщил глава... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:25
2024-10-23T11:38
белоруссия
россия
минск
виктор хренин
безопасность
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и России на заседании совместной коллегии в Минске утвердили план сотрудничества, в нем свыше 160 мероприятий, сообщил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин. "Сегодня утвержден очередной план двустороннего сотрудничества, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий", - сказал Хренин, подводя итоги заседания коллегии.Он подчеркнул, что коллегия сверила часы по ряду вопросов, основными из которых являются противодействие попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, функционирование региональной группировки войск, проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. По его словам, члены коллегии обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и ход реализации программ Союзного государства. "Хочу подчеркнуть полное взаимопонимание, совпадение позиций и единство мнений по всем обсуждаемым вопросам", - сказал глава белорусского военного ведомства.
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белоруссия, россия, минск, виктор хренин, безопасность
Белоруссия, Россия, Минск, Виктор Хренин, Безопасность
Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества

Хренин: Минобороны России и Белоруссии утвердили план военного сотрудничества

© Фото : "Ваяр"/Ян ГорбанюкМинистр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии в Минске
Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : "Ваяр"/Ян Горбанюк
Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии в Минске
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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и России на заседании совместной коллегии в Минске утвердили план сотрудничества, в нем свыше 160 мероприятий, сообщил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин.
"Сегодня утвержден очередной план двустороннего сотрудничества, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий", - сказал Хренин, подводя итоги заседания коллегии.
Он подчеркнул, что коллегия сверила часы по ряду вопросов, основными из которых являются противодействие попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, функционирование региональной группировки войск, проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. По его словам, члены коллегии обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и ход реализации программ Союзного государства. "Хочу подчеркнуть полное взаимопонимание, совпадение позиций и единство мнений по всем обсуждаемым вопросам", - сказал глава белорусского военного ведомства.
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БелоруссияРоссияМинскВиктор ХренинБезопасность
 
 
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