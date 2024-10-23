https://ria.ru/20241023/minoborony-1979512450.html

Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества

Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024

Минобороны России и Белоруссии утвердили план сотрудничества

Министерства обороны Белоруссии и России на заседании совместной коллегии в Минске утвердили план сотрудничества, в нем свыше 160 мероприятий, сообщил глава... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:25

2024-10-23T11:25

2024-10-23T11:38

белоруссия

россия

минск

виктор хренин

безопасность

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МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Министерства обороны Белоруссии и России на заседании совместной коллегии в Минске утвердили план сотрудничества, в нем свыше 160 мероприятий, сообщил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин. "Сегодня утвержден очередной план двустороннего сотрудничества, которым предусмотрено более 160 совместных мероприятий", - сказал Хренин, подводя итоги заседания коллегии.Он подчеркнул, что коллегия сверила часы по ряду вопросов, основными из которых являются противодействие попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, функционирование региональной группировки войск, проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. По его словам, члены коллегии обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и ход реализации программ Союзного государства. "Хочу подчеркнуть полное взаимопонимание, совпадение позиций и единство мнений по всем обсуждаемым вопросам", - сказал глава белорусского военного ведомства.

https://ria.ru/20241023/belousov-1979492501.html

белоруссия

россия

минск

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Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, минск, виктор хренин, безопасность