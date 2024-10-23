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МИД России заявил о фальсификации властями Молдавии результатов референдума
МИД России заявил о фальсификации властями Молдавии результатов референдума - РИА Новости, 23.10.2024
МИД России заявил о фальсификации властями Молдавии результатов референдума
Россия считает сфальсифицированными результаты референдума об интеграции Молдавии в ЕС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:12
2024-10-23T15:12
2024-10-23T16:46
молдавия
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в мире
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия считает сфальсифицированными результаты референдума об интеграции Молдавии в ЕС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Итоговые показатели референдума: как бы 50,46% за, 49 якобы 54 сотых процента против — были обеспечены в последний момент, то есть сфальсифицированы", — сказала она.Захарова пояснила, что жители республики сказали "решительное "нет" интеграции в ЕС, но власти сделали все, чтобы скрыть эти провальные для себя результаты.Референдум о вступлении в Евросоюз прошел в Молдавии 20 октября одновременно с президентскими выборами. Итог волеизъявления определился в последние моменты подсчета голосов.По данным, которые публиковала ЦИК после закрытия участков, изначально лидировала позиция "против". После обработки 97,66% протоколов число проголосовавших за и против сравнялось — по 50%. Согласно окончательным результатам, за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54 процента.Всего в референдуме приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.
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молдавия, россия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Молдавия, Россия, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России заявил о фальсификации властями Молдавии результатов референдума
Захарова: власти Молдавии сфальсифицировали итоги референдума по вступлению в ЕС
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия считает сфальсифицированными результаты референдума об интеграции Молдавии в ЕС, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Итоговые показатели референдума: как бы 50,46% за, 49 якобы 54 сотых процента против — были обеспечены в последний момент, то есть сфальсифицированы", — сказала она.
Захарова пояснила, что жители республики сказали "решительное "нет" интеграции в ЕС, но власти сделали все, чтобы скрыть эти провальные для себя результаты.
Референдум о вступлении в Евросоюз прошел в Молдавии 20 октября одновременно с президентскими выборами. Итог волеизъявления определился в последние моменты подсчета голосов.
По данным, которые публиковала ЦИК после закрытия участков, изначально лидировала позиция "против". После обработки 97,66% протоколов число проголосовавших за и против сравнялось — по 50%. Согласно окончательным результатам, за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54 процента.
Всего в референдуме приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.