https://ria.ru/20241023/mid-1979575282.html
Россия никогда не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, заявили в МИД
Россия никогда не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 23.10.2024
Россия никогда не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, заявили в МИД
Приглашение Украины в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сегодня, ни в будущем, заявила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:56
2024-10-23T14:56
2024-10-23T15:00
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Приглашение Украины в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сегодня, ни в будущем, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она подчеркнула, что именно стремление Киева в альянс в ущерб безопасности России стало вместе с террором в отношении русских на Донбассе одной из причин украинского кризиса и начала специальной военной операции.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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Россия, Мария Захарова, Украина, Киев, Владимир Путин, В мире, НАТО
Россия никогда не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, заявили в МИД
МИД: вступление Украины в НАТО никогда не будет предметом переговоров с Россией