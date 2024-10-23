https://ria.ru/20241023/mid-1979565799.html
В МИД сообщили о беспрецедентной DDоS-атаке
В МИД сообщили о беспрецедентной DDоS-атаке - РИА Новости, 23.10.2024
В МИД сообщили о беспрецедентной DDоS-атаке
Ресурсы российского МИД уже несколько часов подвергаются мощнейшей DDоS-атаке, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:27
2024-10-23T14:27
2024-10-23T15:19
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ресурсы российского МИД уже несколько часов подвергаются мощнейшей DDоS-атаке, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.Так она прокомментировала перенос своего брифинга с 10:00 на 14:00 мск."Мы регулярно сталкиваемся с атаками на наш сайт, но сегодняшнее кибернападение отличается беспрецедентным масштабом. И просто для того, чтобы восстановить работоспособность интернет-ресурсов, мы решили не добавлять нагрузки на сайт в виде трансляции и перенесли брифинг", — сказала дипломат.По ее словам, технические службы министерства вместе с компетентными органами и провайдерами принимают все меры по отражению этой атаки."Мы полагаем, что такого рода враждебное воздействие может быть связано с успешно проходящими в эти дни в Казани мероприятиями по линии саммита БРИКС", — добавила Захарова.Она отметила, что у пользователей могут возникнуть проблемы с доступом на сайт МИД, прежде всего с мобильных устройств.
https://ria.ru/20241023/roskomnadzor-1979519187.html
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россия, мария захарова, казань, брикс, в мире
Россия, Мария Захарова, Казань, БРИКС, В мире
В МИД сообщили о беспрецедентной DDоS-атаке
В МИД сообщили о беспрецедентной DDоS-атаке: она длится уже несколько часов