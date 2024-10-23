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Свыше 140 тысяч человек получили услуги центра занятости в МФЦ МО
Свыше 140 тысяч человек получили услуги центра занятости в МФЦ МО - РИА Новости, 23.10.2024
Свыше 140 тысяч человек получили услуги центра занятости в МФЦ МО
С января 2024 года более 140 тысяч жителей Московской области получили услуги по содействию занятости в региональных МФЦ. Граждане обращались за подтверждением... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:28
2024-10-23T18:28
2024-10-23T18:28
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. С января 2024 года более 140 тысяч жителей Московской области получили услуги по содействию занятости в региональных МФЦ. Граждане обращались за подтверждением или перерегистрацией статуса безработного, а также получали справки от центра занятости. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство госуправления, ИТ и связи Подмосковья.Как отметила глава подмосковного МФЦ Галина Варганова, подобные услуги оказываются с 2021 года. Для этого нужно иметь подтвержденную запись на "Госуслугах" и воспользоваться порталом "Работа России". Информация о дате и времени визита в МФЦ поступит на электронную почту.Статус безработного устанавливается в течение 11 дней с момента подачи заявки. Для получения ежемесячной выплаты нужно посещать МФЦ два раза в месяц.
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