https://ria.ru/20241023/mfts-1979649927.html

Свыше 140 тысяч человек получили услуги центра занятости в МФЦ МО

Свыше 140 тысяч человек получили услуги центра занятости в МФЦ МО - РИА Новости, 23.10.2024

Свыше 140 тысяч человек получили услуги центра занятости в МФЦ МО

С января 2024 года более 140 тысяч жителей Московской области получили услуги по содействию занятости в региональных МФЦ. Граждане обращались за подтверждением... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:28

2024-10-23T18:28

2024-10-23T18:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. С января 2024 года более 140 тысяч жителей Московской области получили услуги по содействию занятости в региональных МФЦ. Граждане обращались за подтверждением или перерегистрацией статуса безработного, а также получали справки от центра занятости. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство госуправления, ИТ и связи Подмосковья.Как отметила глава подмосковного МФЦ Галина Варганова, подобные услуги оказываются с 2021 года. Для этого нужно иметь подтвержденную запись на "Госуслугах" и воспользоваться порталом "Работа России". Информация о дате и времени визита в МФЦ поступит на электронную почту.Статус безработного устанавливается в течение 11 дней с момента подачи заявки. Для получения ежемесячной выплаты нужно посещать МФЦ два раза в месяц.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)