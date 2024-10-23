https://ria.ru/20241023/matpomosch-1979663108.html

Дети участников СВО на Ямале получат матпомощь к Новому году

Дети участников СВО на Ямале получат матпомощь к Новому году - РИА Новости, 23.10.2024

Дети участников СВО на Ямале получат матпомощь к Новому году

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили и расширили выплату материальной помощи детям участников спецоперации к Новому году, сообщает правительство... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:14

2024-10-23T19:14

2024-10-23T19:14

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

сво

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили и расширили выплату материальной помощи детям участников спецоперации к Новому году, сообщает правительство региона. "В этом году мера распространяется и на детей постоянно проживающих на Ямале, чьи родители заключили контракт с Минобороны или призывались через военкоматы других регионов либо не имеют постоянной регистрации в округе. Ранее мера полагалась только детям защитников, которые отправились в зону СВО через военкоматы Ямала", - говорится в сообщении. По данным властей, матпомощь в размере 5 тысяч рублей получат более трех тысяч детей в возрасте до 18 лет. Выплата будет перечислена на ребят, сведения о которых уже есть в местных органах социальной защиты населения. Тем, кто не состоит на учете, надо обратиться в территориальный орган самостоятельно до 31 января включительно. В настоящее время на Ямале действуют порядка 60 мер поддержки для участников СВО и их семей.

https://ria.ru/20241016/yamal-1978408520.html

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ямал, сво