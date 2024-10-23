Президент Венесуэлы выразил готовность к инвестициям из России
Мадуро: Венесуэла готова к инвестициям из России и укреплению торговли
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
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МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла готова принимать инвестиции и углублять союз с Россией во всех областях политики и бизнеса, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.
"Седьмого ноября состоится заседание межправительственной комиссии - смешанной российско-венесуэльской комиссии. У нас очень полная карта, мы продвигаемся по многим вопросам. Венесуэле удалось своими силами восстановить свою экономику, есть очень положительные показатели экономического роста, инвестиций, победы над инфляцией. И, как вы знаете, мы готовы продолжать принимать российские инвестиции в Венесуэлу, продолжать укреплять нашу торговлю, продолжать укреплять союз между деловыми кругами во всех областях и укреплять наш союз с великой Россией во всех областях политики", - сказал Мадуро.
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