https://ria.ru/20241023/maduro-1979631640.html

Президент Венесуэлы выразил готовность к инвестициям из России

Президент Венесуэлы выразил готовность к инвестициям из России - РИА Новости, 23.10.2024

Президент Венесуэлы выразил готовность к инвестициям из России

Венесуэла готова принимать инвестиции и углублять союз с Россией во всех областях политики и бизнеса, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:35

2024-10-23T17:35

2024-10-23T17:42

венесуэла

россия

экономика

николас мадуро

владимир путин

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

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МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла готова принимать инвестиции и углублять союз с Россией во всех областях политики и бизнеса, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани."Седьмого ноября состоится заседание межправительственной комиссии - смешанной российско-венесуэльской комиссии. У нас очень полная карта, мы продвигаемся по многим вопросам. Венесуэле удалось своими силами восстановить свою экономику, есть очень положительные показатели экономического роста, инвестиций, победы над инфляцией. И, как вы знаете, мы готовы продолжать принимать российские инвестиции в Венесуэлу, продолжать укреплять нашу торговлю, продолжать укреплять союз между деловыми кругами во всех областях и укреплять наш союз с великой Россией во всех областях политики", - сказал Мадуро.

https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html

венесуэла

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венесуэла, россия, экономика, николас мадуро, владимир путин, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году