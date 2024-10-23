Рейтинг@Mail.ru
Президент Венесуэлы выразил готовность к инвестициям из России - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 23.10.2024 (обновлено: 17:42 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/maduro-1979631640.html
Президент Венесуэлы выразил готовность к инвестициям из России
Президент Венесуэлы выразил готовность к инвестициям из России - РИА Новости, 23.10.2024
Президент Венесуэлы выразил готовность к инвестициям из России
Венесуэла готова принимать инвестиции и углублять союз с Россией во всех областях политики и бизнеса, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:35
2024-10-23T17:42
венесуэла
россия
экономика
николас мадуро
владимир путин
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979618630_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_0a7e98f7d65b6b02498d2ab8ef35bc01.jpg
МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла готова принимать инвестиции и углублять союз с Россией во всех областях политики и бизнеса, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани."Седьмого ноября состоится заседание межправительственной комиссии - смешанной российско-венесуэльской комиссии. У нас очень полная карта, мы продвигаемся по многим вопросам. Венесуэле удалось своими силами восстановить свою экономику, есть очень положительные показатели экономического роста, инвестиций, победы над инфляцией. И, как вы знаете, мы готовы продолжать принимать российские инвестиции в Венесуэлу, продолжать укреплять нашу торговлю, продолжать укреплять союз между деловыми кругами во всех областях и укреплять наш союз с великой Россией во всех областях политики", - сказал Мадуро.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979618630_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_e533629cf1e07a3277db75cb7c1497e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, россия, экономика, николас мадуро, владимир путин, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году
Венесуэла, Россия, Экономика, Николас Мадуро, Владимир Путин, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Венесуэлы выразил готовность к инвестициям из России

Мадуро: Венесуэла готова к инвестициям из России и укреплению торговли

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС, во время церемонии встречи в аэропорту Казани
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла готова принимать инвестиции и углублять союз с Россией во всех областях политики и бизнеса, заявил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.
"Седьмого ноября состоится заседание межправительственной комиссии - смешанной российско-венесуэльской комиссии. У нас очень полная карта, мы продвигаемся по многим вопросам. Венесуэле удалось своими силами восстановить свою экономику, есть очень положительные показатели экономического роста, инвестиций, победы над инфляцией. И, как вы знаете, мы готовы продолжать принимать российские инвестиции в Венесуэлу, продолжать укреплять нашу торговлю, продолжать укреплять союз между деловыми кругами во всех областях и укреплять наш союз с великой Россией во всех областях политики", - сказал Мадуро.
Здание посольства Венесуэлы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
Вчера, 17:21
 
ВенесуэлаРоссияЭкономикаНиколас МадуроВладимир ПутинВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала