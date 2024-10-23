Рейтинг@Mail.ru
Мадуро встретился с президентами Палестины, Турции и премьером Эфиопии - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 23.10.2024 (обновлено: 16:34 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/maduro-1979596070.html
Мадуро встретился с президентами Палестины, Турции и премьером Эфиопии
Мадуро встретился с президентами Палестины, Турции и премьером Эфиопии - РИА Новости, 23.10.2024
Мадуро встретился с президентами Палестины, Турции и премьером Эфиопии
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречи с лидерами Палестины и Турции Махмудом Аббасом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:06
2024-10-23T16:34
в мире
россия
палестина
турция
николас мадуро
махмуд аббас
реджеп тайип эрдоган
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979437117_0:21:3153:1795_1920x0_80_0_0_d25f40d948062f36bfe60bb5ace09be7.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречи с лидерами Палестины и Турции Махмудом Аббасом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Казани, сообщили РИА Новости в делегации страны. "Он встретился с президентами Палестины, Турции и премьер-министром Эфиопии", - сказали агентству. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/peregovory-1979484629.html
россия
палестина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979437117_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4ca25423d9f23ba057f848ba541d546.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, палестина, турция, николас мадуро, махмуд аббас, реджеп тайип эрдоган, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Палестина, Турция, Николас Мадуро, Махмуд Аббас, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Мадуро встретился с президентами Палестины, Турции и премьером Эфиопии

В Казани Мадуро встретился с президентами Палестины, Турции и премьером Эфиопии

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречи с лидерами Палестины и Турции Махмудом Аббасом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Казани, сообщили РИА Новости в делегации страны.
"Он встретился с президентами Палестины, Турции и премьер-министром Эфиопии", - сказали агентству.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы на полях саммита БРИКС
Вчера, 09:37
 
В миреРоссияПалестинаТурцияНиколас МадуроМахмуд АббасРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала