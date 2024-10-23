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Мадуро встретился с президентами Палестины, Турции и премьером Эфиопии
Мадуро встретился с президентами Палестины, Турции и премьером Эфиопии - РИА Новости, 23.10.2024
Мадуро встретился с президентами Палестины, Турции и премьером Эфиопии
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречи с лидерами Палестины и Турции Махмудом Аббасом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:06
2024-10-23T16:06
2024-10-23T16:34
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречи с лидерами Палестины и Турции Махмудом Аббасом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Казани, сообщили РИА Новости в делегации страны. "Он встретился с президентами Палестины, Турции и премьер-министром Эфиопии", - сказали агентству. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, палестина, турция, николас мадуро, махмуд аббас, реджеп тайип эрдоган, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Палестина, Турция, Николас Мадуро, Махмуд Аббас, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Мадуро встретился с президентами Палестины, Турции и премьером Эфиопии
В Казани Мадуро встретился с президентами Палестины, Турции и премьером Эфиопии