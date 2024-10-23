https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979674455.html
Лукашенко не верит в разработку Украиной ядерного оружия
Лукашенко не верит в разработку Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко не верит в разработку Украиной ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в разработки Украиной ядерного оружия, по его словам, Европа не позволит Владимиру Зеленскому... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:42
2024-10-23T20:42
2024-10-23T20:42
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в разработки Украиной ядерного оружия, по его словам, Европа не позволит Владимиру Зеленскому пойти на это. "Не верю. Ему (Зеленскому - ред.) это никто не позволит", - сказал он в интервью программе "60 секунд" на телеканале Россия 1, отвечая на вопрос, верит ли он в разработки Украиной ядерного оружия. По словам Лукашенко, Киеву не позволит это сделать не только Россия, но и Запад. "Европа не просто упирается, они категорически не допускают использования ядерного оружия. Да и американцы этого боятся. Поэтому они Володе Зеленскому не позволят это сделать. Эти хотелки ни к чему", - сказал президент Белоруссии. При этом Лукашенко отметил, что "это надо учитывать": по его мнению, Киеву ядерного оружия "не создать, но друзей-то у него там много, на Ближнем Востоке и в других странах, чтобы они не подтащили ему какую-нибудь гадость, которую он готов сегодня использовать против России".
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, европа
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Европа
Лукашенко не верит в разработку Украиной ядерного оружия
Лукашенко: Европа не позволит Украине разработать ядерное оружие