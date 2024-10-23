https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979673554.html
Лукашенко прокомментировал заявления о военных из КНДР в зоне СВО
Лукашенко прокомментировал заявления о военных из КНДР в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко прокомментировал заявления о военных из КНДР в зоне СВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в курсе того, что происходит на фронте, северокорейцев там нет. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:47
2024-10-23T20:47
2024-10-23T20:47
в мире
белоруссия
минск
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александр лукашенко
ольга скабеева
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в курсе того, что происходит на фронте, северокорейцев там нет. "Мы в курсе дела того, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж сильно серьезно "спрятаны". Хотя если бы они были, то должны были бы воевать, а не прятаться", - с иронией сказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". При этом он высказал опасение, что на фоне информации о северокорейцах Запад может подбросить поляков или французов для помощи Украине. "К этим разговорам надо серьезно относиться и следить за этим", - сказал Лукашенко. Он добавил, что не думает, что россиянам нужны в этом плане северокорейцы. Лукашенко пояснил, что Россия не просила даже Белоруссию "включиться физически в военном отношении в эту войну". "Никогда такого не было", - констатировал Лукашенко.
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в мире, белоруссия, минск, курская область, александр лукашенко, ольга скабеева
В мире, Белоруссия, Минск, Курская область, Александр Лукашенко, Ольга Скабеева
Лукашенко прокомментировал заявления о военных из КНДР в зоне СВО
Лукашенко: Минск в курсе происходящего на фронте, северокорейцев там нет