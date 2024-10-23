Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко прокомментировал заявления о военных из КНДР в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979673554.html
Лукашенко прокомментировал заявления о военных из КНДР в зоне СВО
Лукашенко прокомментировал заявления о военных из КНДР в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко прокомментировал заявления о военных из КНДР в зоне СВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в курсе того, что происходит на фронте, северокорейцев там нет. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T20:47
2024-10-23T20:47
в мире
белоруссия
минск
курская область
александр лукашенко
ольга скабеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752515193_102:0:2378:1280_1920x0_80_0_0_f60d37f10a9c0749224fdbdea4b5066f.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в курсе того, что происходит на фронте, северокорейцев там нет. "Мы в курсе дела того, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж сильно серьезно "спрятаны". Хотя если бы они были, то должны были бы воевать, а не прятаться", - с иронией сказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". При этом он высказал опасение, что на фоне информации о северокорейцах Запад может подбросить поляков или французов для помощи Украине. "К этим разговорам надо серьезно относиться и следить за этим", - сказал Лукашенко. Он добавил, что не думает, что россиянам нужны в этом плане северокорейцы. Лукашенко пояснил, что Россия не просила даже Белоруссию "включиться физически в военном отношении в эту войну". "Никогда такого не было", - констатировал Лукашенко.
https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html
белоруссия
минск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752515193_387:0:2094:1280_1920x0_80_0_0_8cbcb05f1b3332b5d2edfc62aadd4d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, курская область, александр лукашенко, ольга скабеева
В мире, Белоруссия, Минск, Курская область, Александр Лукашенко, Ольга Скабеева
Лукашенко прокомментировал заявления о военных из КНДР в зоне СВО

Лукашенко: Минск в курсе происходящего на фронте, северокорейцев там нет

© Фото пресс-службы Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото пресс-службы Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в курсе того, что происходит на фронте, северокорейцев там нет.
"Мы в курсе дела того, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж сильно серьезно "спрятаны". Хотя если бы они были, то должны были бы воевать, а не прятаться", - с иронией сказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
При этом он высказал опасение, что на фоне информации о северокорейцах Запад может подбросить поляков или французов для помощи Украине. "К этим разговорам надо серьезно относиться и следить за этим", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что не думает, что россиянам нужны в этом плане северокорейцы. Лукашенко пояснил, что Россия не просила даже Белоруссию "включиться физически в военном отношении в эту войну". "Никогда такого не было", - констатировал Лукашенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине
19 октября, 08:00
 
В миреБелоруссияМинскКурская областьАлександр ЛукашенкоОльга Скабеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала