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"Дураки все". Лукашенко прокомментировал выборы в США - РИА Новости, 23.10.2024
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19:58 23.10.2024 (обновлено: 21:12 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979669421.html
"Дураки все". Лукашенко прокомментировал выборы в США
"Дураки все". Лукашенко прокомментировал выборы в США - РИА Новости, 23.10.2024
"Дураки все". Лукашенко прокомментировал выборы в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о выборах президента в США, заявил, что "дураки все" и, если бы это было в Белоруссии или в РФ - ни одного... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:58
2024-10-23T21:12
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о выборах президента в США, заявил, что "дураки все" и, если бы это было в Белоруссии или в РФ - ни одного кандидата бы не выбрали."Да дураки все. Я часто говорю: если бы это у нас или в России - ни одного дурака бы не выбрали. Ни одного, ни второго. Ужасно! Этот некомпетентный, а тот ляпает черт знает что", - сказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой для программы 60 минут на телеканале "Россия 1".По его словам, "это ужасные выборы". "Я вообще ничего не понимаю. Жуткие, глупые выборы", - подчеркнул глава государства.При этом, как передает агентство Белта, Лукашенко признался, что все-таки в нынешних обстоятельствах является сторонником кампании Дональда Трампа."Я знаю, что будет, если останется Харрис. Придет Трамп… Ну, я предполагаю, что особо ничего хорошего (не произойдет – ред.), но все-таки какая-то надежда есть… Придет новый человек - что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить. Вот только с этих позиций. А не потому, что нравится мне Трамп или его программа", - приводит агентство слова президента.
https://ria.ru/20240901/peskov-1969803014.html
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979670746.html
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белоруссия, россия, сша, александр лукашенко, ольга скабеева, дональд трамп, в мире
Белоруссия, Россия, США, Александр Лукашенко, Ольга Скабеева, Дональд Трамп, В мире
"Дураки все". Лукашенко прокомментировал выборы в США

Лукашенко о выборах в США: "да дураки все"

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о выборах президента в США, заявил, что "дураки все" и, если бы это было в Белоруссии или в РФ - ни одного кандидата бы не выбрали.
"Да дураки все. Я часто говорю: если бы это у нас или в России - ни одного дурака бы не выбрали. Ни одного, ни второго. Ужасно! Этот некомпетентный, а тот ляпает черт знает что", - сказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой для программы 60 минут на телеканале "Россия 1".
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По его словам, "это ужасные выборы". "Я вообще ничего не понимаю. Жуткие, глупые выборы", - подчеркнул глава государства.
При этом, как передает агентство Белта, Лукашенко признался, что все-таки в нынешних обстоятельствах является сторонником кампании Дональда Трампа.
"Я знаю, что будет, если останется Харрис. Придет Трамп… Ну, я предполагаю, что особо ничего хорошего (не произойдет – ред.), но все-таки какая-то надежда есть… Придет новый человек - что-то, возможно, будет новое. По крайней мере, наговорил же много. Поэтому можно будет и спросить. Вот только с этих позиций. А не потому, что нравится мне Трамп или его программа", - приводит агентство слова президента.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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БелоруссияРоссияСШААлександр ЛукашенкоОльга СкабееваДональд ТрампВ мире
 
 
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