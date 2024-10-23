https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979668810.html
Лукашенко рассказал, от чего будет зависеть начало переговоров по Украине
Лукашенко рассказал, от чего будет зависеть начало переговоров по Украине - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко рассказал, от чего будет зависеть начало переговоров по Украине
Начало переговоров по Украине зависит от Москвы, если президент России Владимир Путин согласится на них, они состоятся, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:53
2024-10-23T19:53
2024-10-23T20:10
россия
в мире
украина
александр лукашенко
владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Начало переговоров по Украине зависит от Москвы, если президент России Владимир Путин согласится на них, они состоятся, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Кто его знает - хорошо это для переговоров или плохо, что россияне активно, как никогда, по всей линии фронта наступают. Все зависит сейчас от россиян. Если Путин и Россия согласятся на мирные переговоры - да, будем разговаривать", - сказал он в интервью программы "60 минут" телеканала Россия 1.По словам Лукашенко, "пусть тогда Володя Зеленский будет готов".
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979668810.html
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россия, в мире, украина, александр лукашенко, владимир путин
Россия, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко рассказал, от чего будет зависеть начало переговоров по Украине
Лукашенко: старт переговоров по Украине зависит от России, если Путин согласится