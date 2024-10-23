https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667750.html
Лукашенко посмеялся над словами Зеленского об окончании конфликта в 2025
Лукашенко посмеялся над словами Зеленского об окончании конфликта в 2025 - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко посмеялся над словами Зеленского об окончании конфликта в 2025
Заявления Владимира Зеленского об окончании конфликта на Украине в 2025 году смешны, это его желания - не больше, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:48
2024-10-23T19:48
2024-10-23T19:55
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского об окончании конфликта на Украине в 2025 году смешны, это его желания - не больше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Слушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылезает оттуда и че-то ляпает, понимая, что на нем сегодня сосредоточено внимание. Не только Ольга Скабеева за ним наблюдает или Соловьев, а есть еще и другие. Вот он и ляпает. Это хотелки. Его желания - и не больше. Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешные", - сказал он, комментируя заявления Зеленского об окончании конфликта в 2025 году в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".По словам Лукашенко, конфликт не закончится и в этом году.
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979663602.html
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украина, в мире, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, ольга скабеева
Украина, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Ольга Скабеева
Лукашенко посмеялся над словами Зеленского об окончании конфликта в 2025
Лукашенко: слова Зеленского об окончании конфликта в 2025 году это его желания