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Лукашенко назвал "мирный план" Зеленского болтовней - РИА Новости, 23.10.2024
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19:48 23.10.2024 (обновлено: 20:05 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667651.html
Лукашенко назвал "мирный план" Зеленского болтовней
Лукашенко назвал "мирный план" Зеленского болтовней - РИА Новости, 23.10.2024
Лукашенко назвал "мирный план" Зеленского болтовней
У Владимира Зеленского нет никакого "мирного плана", это все болтовня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:48
2024-10-23T20:05
александр лукашенко
в мире
россия
украина
владимир зеленский
белоруссия
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. У Владимира Зеленского нет никакого "мирного плана", это все болтовня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Там нет плана, … это все болтовня. Россия - империя, надо это понимать. Никто не наклонит и не заставит сесть за стол переговоров на условиях лозунгов Володи Зеленского", - сказал он в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским " план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979668810.html
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александр лукашенко, в мире, россия, украина, владимир зеленский, белоруссия
Александр Лукашенко, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Белоруссия
Лукашенко назвал "мирный план" Зеленского болтовней

Лукашенко: у Зеленского нет никакого "мирного плана", это все болтовня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. У Владимира Зеленского нет никакого "мирного плана", это все болтовня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Там нет плана, … это все болтовня. Россия - империя, надо это понимать. Никто не наклонит и не заставит сесть за стол переговоров на условиях лозунгов Володи Зеленского", - сказал он в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Лукашенко рассказал, от чего будет зависеть начало переговоров по Украине
Вчера, 19:53
Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским " план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Лукашенко: Западу нужна эскалация на Украине с применением ядерного оружия
Вчера, 19:50
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Запад хочет переговоров Зеленского с Россией, заявил Лукашенко
Вчера, 19:49
 
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