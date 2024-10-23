https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667651.html

Лукашенко назвал "мирный план" Зеленского болтовней

Лукашенко назвал "мирный план" Зеленского болтовней - РИА Новости, 23.10.2024

Лукашенко назвал "мирный план" Зеленского болтовней

У Владимира Зеленского нет никакого "мирного плана", это все болтовня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:48

2024-10-23T19:48

2024-10-23T20:05

александр лукашенко

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россия

украина

владимир зеленский

белоруссия

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. У Владимира Зеленского нет никакого "мирного плана", это все болтовня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Там нет плана, … это все болтовня. Россия - империя, надо это понимать. Никто не наклонит и не заставит сесть за стол переговоров на условиях лозунгов Володи Зеленского", - сказал он в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским " план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979668810.html

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667959.html

https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979667858.html

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александр лукашенко, в мире, россия, украина, владимир зеленский, белоруссия