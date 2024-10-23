Лукашенко назвал "мирный план" Зеленского болтовней
Лукашенко: у Зеленского нет никакого "мирного плана", это все болтовня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. У Владимира Зеленского нет никакого "мирного плана", это все болтовня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Там нет плана, … это все болтовня. Россия - империя, надо это понимать. Никто не наклонит и не заставит сесть за стол переговоров на условиях лозунгов Володи Зеленского", - сказал он в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый " план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским " план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую проводят украинские власти. Он считает, что новый "мирный план " Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.