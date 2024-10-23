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Президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года - РИА Новости, 23.10.2024
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10:36 23.10.2024 (обновлено: 14:22 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/lukashenko-1979499602.html
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года - РИА Новости, 23.10.2024
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года
Выборы президента Белоруссии назначили на 26 января 2025 года, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:36
2024-10-23T14:22
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МИНСК, 23 окт — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии назначили на 26 января 2025 года, передает Sputnik Беларусь.&quot;Соответствующее решение приняли в среду депутаты палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь&quot;, — говорится в публикации.По словам главы ЦИК Игоря Карпенко, выбор даты связан с тем, что в 2025 году заканчивается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития Белоруссии, поэтому нужно проанализировать итоги и определить дальнейший стратегический курс развития страны, основные направления внутренней и внешней политики. В этом вопросе ключевую роль играет президент, который формирует правительство, обеспечивает экономическую и политическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, пояснил глава ЦИК."Вступление в должность вновь избранного президента Республики Беларусь в начале 2025 года позволит ему осуществлять свои полномочия на начальной стадии стратегического планирования", — отметил он.Президент Александр Лукашенко пока официально не объявлял, будет ли баллотироваться на новый срок. По его словам, решение будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.
https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978881266.html
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года

Белта: президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБелоруссия
Белоруссия - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 23 окт — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии назначили на 26 января 2025 года, передает Sputnik Беларусь.
«

"Соответствующее решение приняли в среду депутаты палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь", — говорится в публикации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В 2025 году Белоруссия "аккуратно" изберет президента, заявил Лукашенко
19 октября, 12:48
По словам главы ЦИК Игоря Карпенко, выбор даты связан с тем, что в 2025 году заканчивается реализация пятилетнего плана социально-экономического развития Белоруссии, поэтому нужно проанализировать итоги и определить дальнейший стратегический курс развития страны, основные направления внутренней и внешней политики. В этом вопросе ключевую роль играет президент, который формирует правительство, обеспечивает экономическую и политическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной власти, пояснил глава ЦИК.
"Вступление в должность вновь избранного президента Республики Беларусь в начале 2025 года позволит ему осуществлять свои полномочия на начальной стадии стратегического планирования", — отметил он.
Президент Александр Лукашенко пока официально не объявлял, будет ли баллотироваться на новый срок. По его словам, решение будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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