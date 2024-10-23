https://ria.ru/20241023/livan-1979680217.html
Источник: Израиль ударил по дому в Ливане, где шли поминки, есть погибшие
Источник: Израиль ударил по дому в Ливане, где шли поминки, есть погибшие - РИА Новости, 23.10.2024
Источник: Израиль ударил по дому в Ливане, где шли поминки, есть погибшие
Израильский боевой самолет нанес удар по дому в поселении Тафахта в районе Сайда на юге Ливана, где проходили поминки, 19 человек погибли, рассказал РИА Новости РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:31
2024-10-23T21:31
2024-10-23T22:01
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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БЕЙРУТ, 23 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильский боевой самолет нанес удар по дому в поселении Тафахта в районе Сайда на юге Ливана, где проходили поминки, 19 человек погибли, рассказал РИА Новости ливанский полевой источник."Удар пришелся по дому, который принадлежит семье Эззеддин. На тот момент там проходили поминки и собралось больше 20 человек, из них 19 погибли", — сказал собеседник агентства.По данным источника, поисково-спасательная операция продолжается. "Шансов, что кто-то выжил под завалами, практически нет. Так как некоторые тела разорвало, сказать, сколько было точно в здании людей, сложно", — добавил он. Практически все погибшие, по словам собеседника, — члены одной семьи: это родители, братья, сестры и дети, а также несколько друзей, которые пришли выразить соболезнования.Помимо населенного пункта Тафахта, в среду бомбардировкам подверглись центр города Тир и несколько ливанских пограничных поселений.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом атаки ЦАХАЛ приходятся и на гражданские объекты, в том числе больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия не раз обстреливала позиции миротворцев ООН.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.
https://ria.ru/20241022/zhertvy-1979418976.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241022/gibel-1979440929.html
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Последствия удара Израиля по жилому дому в Ливане
Последствия удара Израиля по жилому дому в Ливане
2024-10-23T21:31
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РИА Новости
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Источник: Израиль ударил по дому в Ливане, где шли поминки, есть погибшие
В Ливане 19 человек погибли при ударе Израиля по дому, где шли поминки
БЕЙРУТ, 23 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильский боевой самолет нанес удар по дому в поселении Тафахта в районе Сайда на юге Ливана, где проходили поминки, 19 человек погибли, рассказал РИА Новости ливанский полевой источник.
"Удар пришелся по дому, который принадлежит семье Эззеддин. На тот момент там проходили поминки и собралось больше 20 человек, из них 19 погибли", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, поисково-спасательная операция продолжается.
"Шансов, что кто-то выжил под завалами, практически нет. Так как некоторые тела разорвало, сказать, сколько было точно в здании людей, сложно", — добавил он.
Практически все погибшие, по словам собеседника, — члены одной семьи: это родители, братья, сестры и дети, а также несколько друзей, которые пришли выразить соболезнования.
Помимо населенного пункта Тафахта, в среду бомбардировкам подверглись центр города Тир и несколько ливанских пограничных поселений.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Обстановка на границе между Ливаном
и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС
, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших — мирные жители, в том числе дети.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу
. А 1 октября Тель-Авив
объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
При этом атаки ЦАХАЛ приходятся и на гражданские объекты, в том числе больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия не раз обстреливала позиции миротворцев ООН
.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.