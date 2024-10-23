https://ria.ru/20241023/livan-1979680217.html

Источник: Израиль ударил по дому в Ливане, где шли поминки, есть погибшие

Источник: Израиль ударил по дому в Ливане, где шли поминки, есть погибшие - РИА Новости, 23.10.2024

Источник: Израиль ударил по дому в Ливане, где шли поминки, есть погибшие

Израильский боевой самолет нанес удар по дому в поселении Тафахта в районе Сайда на юге Ливана, где проходили поминки, 19 человек погибли, рассказал РИА Новости РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T21:31

2024-10-23T21:31

2024-10-23T22:01

в мире

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

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БЕЙРУТ, 23 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильский боевой самолет нанес удар по дому в поселении Тафахта в районе Сайда на юге Ливана, где проходили поминки, 19 человек погибли, рассказал РИА Новости ливанский полевой источник."Удар пришелся по дому, который принадлежит семье Эззеддин. На тот момент там проходили поминки и собралось больше 20 человек, из них 19 погибли", — сказал собеседник агентства.По данным источника, поисково-спасательная операция продолжается. "Шансов, что кто-то выжил под завалами, практически нет. Так как некоторые тела разорвало, сказать, сколько было точно в здании людей, сложно", — добавил он. Практически все погибшие, по словам собеседника, — члены одной семьи: это родители, братья, сестры и дети, а также несколько друзей, которые пришли выразить соболезнования.Помимо населенного пункта Тафахта, в среду бомбардировкам подверглись центр города Тир и несколько ливанских пограничных поселений.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом атаки ЦАХАЛ приходятся и на гражданские объекты, в том числе больницы, лагеря беженцев и жилые дома, а также исторические и архитектурные памятники. Кроме того, израильская армия не раз обстреливала позиции миротворцев ООН.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои, а также не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, случаются попадания в жилые строения.

https://ria.ru/20241022/zhertvy-1979418976.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241022/gibel-1979440929.html

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Последствия удара Израиля по жилому дому в Ливане Последствия удара Израиля по жилому дому в Ливане 2024-10-23T21:31 true PT0M18S

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)