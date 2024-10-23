https://ria.ru/20241023/litva-1979443159.html
Совет обороны Литвы обсудил покупку 40 танков Leopard к 2029 году
Совет обороны Литвы обсудил покупку 40 танков Leopard к 2029 году - РИА Новости, 23.10.2024
Совет обороны Литвы обсудил покупку 40 танков Leopard к 2029 году
Государственный совет обороны Литвы обсудил закупку 40 немецких танков Leopard и 100 шведских БМП CV90, однако при сохранении нынешних темпов оснащения Литва... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T00:05
2024-10-23T00:05
2024-10-23T00:05
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Государственный совет обороны Литвы обсудил закупку 40 немецких танков Leopard и 100 шведских БМП CV90, однако при сохранении нынешних темпов оснащения Литва сможет создать боевую дивизию не ранее второй половины 2030-х годов, заявил советник литовского президента Кестутис Будрис на пресс-конференции, которую транслировал телеканал LRT. "Государственный совет обороны вернулся к закупке немецких танков Leopard для литовской дивизии, которая уже была одобрена в начале этого года. Командующий армией представил Государственному совету обороны, во сколько может обойтись Литве танковый батальон и как быстро они могут быть доставлены. В данном случае речь идет примерно о 40 танках – именно столько танков необходимо для батальона. В лучшем случае первые танки могут попасть в Литву уже в 2029 году", - сказал Будрис. В январе 2024 года Литва уже закупила у Германии 89 БМП Boxer, укомплектовав два батальона, теперь ведутся переговоры со Швецией о закупке около 100 БМП CV90 для укомплектовки еще двух батальонов. По словам Будриса, при нынешних сроках комплектования Литва сможет создать собственную дивизию к 2030 году, однако боевой готовности она достигнет не ранее 2036-2040 годов. Ранее правительство Литвы утвердило проект бюджета страны на 2025 год, в котором предусмотрено 3,03% расходов на оборону и 43,2% госдолга. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас ранее заявил, что правительство может рассмотреть введение дополнительных налогов для финансирования увеличения затрат на оборону, при этом он отметил, что нацелен на показатель расходов в этой сфере на уровне 3,2% от ВВП.
https://ria.ru/20241017/nauseda-1978473628.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, германия, швеция, в мире
Литва, Германия, Швеция, В мире
Совет обороны Литвы обсудил покупку 40 танков Leopard к 2029 году
Советник президента: Литва сможет создать танковую дивизию не ранее 2030 года
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Государственный совет обороны Литвы обсудил закупку 40 немецких танков Leopard и 100 шведских БМП CV90, однако при сохранении нынешних темпов оснащения Литва сможет создать боевую дивизию не ранее второй половины 2030-х годов, заявил советник литовского президента Кестутис Будрис на пресс-конференции, которую транслировал телеканал LRT.
"Государственный совет обороны вернулся к закупке немецких танков Leopard для литовской дивизии, которая уже была одобрена в начале этого года. Командующий армией представил Государственному совету обороны, во сколько может обойтись Литве танковый батальон и как быстро они могут быть доставлены. В данном случае речь идет примерно о 40 танках – именно столько танков необходимо для батальона. В лучшем случае первые танки могут попасть в Литву уже в 2029 году", - сказал Будрис.
В январе 2024 года Литва уже закупила у Германии
89 БМП Boxer, укомплектовав два батальона, теперь ведутся переговоры со Швецией
о закупке около 100 БМП CV90 для укомплектовки еще двух батальонов.
По словам Будриса, при нынешних сроках комплектования Литва сможет создать собственную дивизию к 2030 году, однако боевой готовности она достигнет не ранее 2036-2040 годов.
Ранее правительство Литвы утвердило проект бюджета страны на 2025 год, в котором предусмотрено 3,03% расходов на оборону и 43,2% госдолга. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас ранее заявил, что правительство может рассмотреть введение дополнительных налогов для финансирования увеличения затрат на оборону, при этом он отметил, что нацелен на показатель расходов в этой сфере на уровне 3,2% от ВВП.