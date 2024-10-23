https://ria.ru/20241023/litva-1979443159.html

Совет обороны Литвы обсудил покупку 40 танков Leopard к 2029 году

Совет обороны Литвы обсудил покупку 40 танков Leopard к 2029 году - РИА Новости, 23.10.2024

Совет обороны Литвы обсудил покупку 40 танков Leopard к 2029 году

Государственный совет обороны Литвы обсудил закупку 40 немецких танков Leopard и 100 шведских БМП CV90, однако при сохранении нынешних темпов оснащения Литва... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T00:05

2024-10-23T00:05

2024-10-23T00:05

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Государственный совет обороны Литвы обсудил закупку 40 немецких танков Leopard и 100 шведских БМП CV90, однако при сохранении нынешних темпов оснащения Литва сможет создать боевую дивизию не ранее второй половины 2030-х годов, заявил советник литовского президента Кестутис Будрис на пресс-конференции, которую транслировал телеканал LRT. "Государственный совет обороны вернулся к закупке немецких танков Leopard для литовской дивизии, которая уже была одобрена в начале этого года. Командующий армией представил Государственному совету обороны, во сколько может обойтись Литве танковый батальон и как быстро они могут быть доставлены. В данном случае речь идет примерно о 40 танках – именно столько танков необходимо для батальона. В лучшем случае первые танки могут попасть в Литву уже в 2029 году", - сказал Будрис. В январе 2024 года Литва уже закупила у Германии 89 БМП Boxer, укомплектовав два батальона, теперь ведутся переговоры со Швецией о закупке около 100 БМП CV90 для укомплектовки еще двух батальонов. По словам Будриса, при нынешних сроках комплектования Литва сможет создать собственную дивизию к 2030 году, однако боевой готовности она достигнет не ранее 2036-2040 годов. Ранее правительство Литвы утвердило проект бюджета страны на 2025 год, в котором предусмотрено 3,03% расходов на оборону и 43,2% госдолга. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас ранее заявил, что правительство может рассмотреть введение дополнительных налогов для финансирования увеличения затрат на оборону, при этом он отметил, что нацелен на показатель расходов в этой сфере на уровне 3,2% от ВВП.

https://ria.ru/20241017/nauseda-1978473628.html

https://ria.ru/20240406/broneviki-1938269652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

литва, германия, швеция, в мире