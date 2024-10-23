https://ria.ru/20241023/lada-1979462500.html
Lada продолжила лидировать на рынке автолизинга в России
Lada продолжила лидировать на рынке автолизинга в России - РИА Новости, 23.10.2024
Lada продолжила лидировать на рынке автолизинга в России
Автомобили Lada остаются самыми популярными легковыми машинами в лизинге по итогам третьего квартала 2024 года, следует из данных, предоставленных лизинговыми... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:34
2024-10-23T05:34
2024-10-23T09:50
экономика
антон мусатов
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Автомобили Lada остаются самыми популярными легковыми машинами в лизинге по итогам третьего квартала 2024 года, следует из данных, предоставленных лизинговыми компаниями РИА Новости. "По итогам января-сентября 2024 года в "ВТБ Лизинг" в топ-5 марок в легковом сегменте вошли Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Они суммарно заняли 68% от всех проданных в лизинг новых машин. По отдельности доли марок составили: Lada – 29%, Haval – 13%, Geely – 12%, Chery – 9%, Exeed – 5%", – рассказал генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. Он добавил, что самой популярной моделью по итогам третьего квартала стала Lada Granta с долей 17%. Список лидеров продаж компании "Флит Автолизинг" (входит в ИГ "Инсайт") возглавила китайская модель Chery Arrizo 8. Генеральный директор компании Алексей Смирнов назвал наиболее популярные по итогам третьего квартала марки легковых авто: "китайская Chery Arrizo 8 на первом месте, затем российская Lada Granta седан, и опять китайские Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Changan Alsvin" По информации "СберЛизинга", доля первой пятерки самых продаваемых авто составила 65%, среди которых: Lada, Geely, Haval, Chery, Changan. Лизинговая компания "Интерлизинг" отмечает, что в отличие от аналогичного периода прошлого года, в топ автомобилей не вошли BMW и Mercedes-Benz - их в текущем году заместили более доступные для потребителей китайские марки. Lada, Geely, Haval, Tank, JAC стали лидерами рынка и составили почти половину всех продаж в сегменте. Рейтинг грузовых автомобилей В рейтинге грузовых автомобилей лидирующие позиции закрепились за китайскими производителями. "В грузовом сегменте в первую пятерку лидеров по доли в выдачах входят Sitrak (20%), Shacman (19%), FAW (14%), "Камаз" (10%) и Dongfeng (8%)", – приводит статистику "ВТБ Лизинг". Гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов выделил модель Sitrak C7H, которая является наиболее востребованной у бизнеса, а ее доля на рынке всего нового грузового транспорта в первые девять месяцев 2024 года составила 19%. "В сегменте грузовиков первое место по популярности у китайской FAW, второе и третье место – это тягачи Volvo, затем следует немецкий тягач Sitrak, потом европейцев опять догоняют китайцы: пятое место занимает самосвал Hongyan", – добавил Смирнов. Похожая ситуация сложилась в компаниях "Интерлизинг" и "СберЛизинг" , где первенство принадлежит маркам Shacman, Sitrak, Dongfeng, FAW, "Камаз".
https://ria.ru/20240402/lada-1937300926.html
https://ria.ru/20240923/lada-1974159157.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон мусатов, втб лизинг, bmw ag, volvo ab, lada vesta, bmw 1, mercedes, россия
Экономика, Антон Мусатов, ВТБ Лизинг, BMW AG, Volvo AB, Lada Vesta, BMW 1, Mercedes, Россия
Lada продолжила лидировать на рынке автолизинга в России
"ВТБ Лизинг": Lada остается самой популярной машиной в лизинге
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Автомобили Lada остаются самыми популярными легковыми машинами в лизинге по итогам третьего квартала 2024 года, следует из данных, предоставленных лизинговыми компаниями РИА Новости.
"По итогам января-сентября 2024 года в "ВТБ Лизинг
" в топ-5 марок в легковом сегменте вошли Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Они суммарно заняли 68% от всех проданных в лизинг новых машин. По отдельности доли марок составили: Lada – 29%, Haval – 13%, Geely – 12%, Chery – 9%, Exeed – 5%", – рассказал генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов
.
Он добавил, что самой популярной моделью по итогам третьего квартала стала Lada Granta с долей 17%.
Список лидеров продаж компании "Флит Автолизинг" (входит в ИГ "Инсайт") возглавила китайская модель Chery Arrizo 8. Генеральный директор компании Алексей Смирнов назвал наиболее популярные по итогам третьего квартала марки легковых авто: "китайская Chery Arrizo 8 на первом месте, затем российская Lada Granta седан, и опять китайские Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Changan Alsvin"
По информации "СберЛизинга", доля первой пятерки самых продаваемых авто составила 65%, среди которых: Lada, Geely, Haval, Chery, Changan.
Лизинговая компания "Интерлизинг" отмечает, что в отличие от аналогичного периода прошлого года, в топ автомобилей не вошли BMW
и Mercedes-Benz - их в текущем году заместили более доступные для потребителей китайские марки. Lada, Geely, Haval, Tank, JAC стали лидерами рынка и составили почти половину всех продаж в сегменте.
Рейтинг грузовых автомобилей
В рейтинге грузовых автомобилей лидирующие позиции закрепились за китайскими производителями. "В грузовом сегменте в первую пятерку лидеров по доли в выдачах входят Sitrak (20%), Shacman (19%), FAW (14%), "Камаз" (10%) и Dongfeng (8%)", – приводит статистику "ВТБ Лизинг".
Гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов выделил модель Sitrak C7H, которая является наиболее востребованной у бизнеса, а ее доля на рынке всего нового грузового транспорта в первые девять месяцев 2024 года составила 19%.
"В сегменте грузовиков первое место по популярности у китайской FAW, второе и третье место – это тягачи Volvo
, затем следует немецкий тягач Sitrak, потом европейцев опять догоняют китайцы: пятое место занимает самосвал Hongyan", – добавил Смирнов.
Похожая ситуация сложилась в компаниях "Интерлизинг" и "СберЛизинг" , где первенство принадлежит маркам Shacman, Sitrak, Dongfeng, FAW, "Камаз".