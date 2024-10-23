https://ria.ru/20241023/lada-1979462500.html

Lada продолжила лидировать на рынке автолизинга в России

Lada продолжила лидировать на рынке автолизинга в России - РИА Новости, 23.10.2024

Lada продолжила лидировать на рынке автолизинга в России

Автомобили Lada остаются самыми популярными легковыми машинами в лизинге по итогам третьего квартала 2024 года, следует из данных, предоставленных лизинговыми... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:34

2024-10-23T05:34

2024-10-23T09:50

экономика

антон мусатов

втб лизинг

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Автомобили Lada остаются самыми популярными легковыми машинами в лизинге по итогам третьего квартала 2024 года, следует из данных, предоставленных лизинговыми компаниями РИА Новости. "По итогам января-сентября 2024 года в "ВТБ Лизинг" в топ-5 марок в легковом сегменте вошли Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Они суммарно заняли 68% от всех проданных в лизинг новых машин. По отдельности доли марок составили: Lada – 29%, Haval – 13%, Geely – 12%, Chery – 9%, Exeed – 5%", – рассказал генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. Он добавил, что самой популярной моделью по итогам третьего квартала стала Lada Granta с долей 17%. Список лидеров продаж компании "Флит Автолизинг" (входит в ИГ "Инсайт") возглавила китайская модель Chery Arrizo 8. Генеральный директор компании Алексей Смирнов назвал наиболее популярные по итогам третьего квартала марки легковых авто: "китайская Chery Arrizo 8 на первом месте, затем российская Lada Granta седан, и опять китайские Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Changan Alsvin" По информации "СберЛизинга", доля первой пятерки самых продаваемых авто составила 65%, среди которых: Lada, Geely, Haval, Chery, Changan. Лизинговая компания "Интерлизинг" отмечает, что в отличие от аналогичного периода прошлого года, в топ автомобилей не вошли BMW и Mercedes-Benz - их в текущем году заместили более доступные для потребителей китайские марки. Lada, Geely, Haval, Tank, JAC стали лидерами рынка и составили почти половину всех продаж в сегменте. Рейтинг грузовых автомобилей В рейтинге грузовых автомобилей лидирующие позиции закрепились за китайскими производителями. "В грузовом сегменте в первую пятерку лидеров по доли в выдачах входят Sitrak (20%), Shacman (19%), FAW (14%), "Камаз" (10%) и Dongfeng (8%)", – приводит статистику "ВТБ Лизинг". Гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов выделил модель Sitrak C7H, которая является наиболее востребованной у бизнеса, а ее доля на рынке всего нового грузового транспорта в первые девять месяцев 2024 года составила 19%. "В сегменте грузовиков первое место по популярности у китайской FAW, второе и третье место – это тягачи Volvo, затем следует немецкий тягач Sitrak, потом европейцев опять догоняют китайцы: пятое место занимает самосвал Hongyan", – добавил Смирнов. Похожая ситуация сложилась в компаниях "Интерлизинг" и "СберЛизинг" , где первенство принадлежит маркам Shacman, Sitrak, Dongfeng, FAW, "Камаз".

https://ria.ru/20240402/lada-1937300926.html

https://ria.ru/20240923/lada-1974159157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон мусатов, втб лизинг, bmw ag, volvo ab, lada vesta, bmw 1, mercedes, россия