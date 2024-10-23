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МИД: взаимодействие с КНДР в военной сфере не нарушает международное право - РИА Новости, 23.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 23.10.2024 (обновлено: 22:56 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/kndr-1979607804.html
МИД: взаимодействие с КНДР в военной сфере не нарушает международное право
МИД: взаимодействие с КНДР в военной сфере не нарушает международное право - РИА Новости, 23.10.2024
МИД: взаимодействие с КНДР в военной сфере не нарушает международное право
Взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, а информационные волны вокруг этой темы связаны с желанием Киева получить от... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:41
2024-10-23T22:56
россия
в мире
южная корея
сеул
специальная военная операция на украине
мария захарова
нато
юн сок ель
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, а информационные волны вокруг этой темы связаны с желанием Киева получить от Сеула оружие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге."Непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж... Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Корее", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, "проследив цепочку событий", нетрудно понять, кто и для каких целей инициировал все эти информационные волны"."Ведь первые сообщения на эту тему появились именно в украинских СМИ, затем их подхватила разведка Южной Кореи, потом генеральный секретарь НАТО запросил телефонный разговор с главой Республики Корея", - отметила она.По ее словам, это связано с тем, что Киев уже два года просит Сеул направить Украине летальное оружие."Главное, чтобы Южная Корея тоже не поддавалась на провокации, к которым ее активно, очевидно, подталкивает Запад", - добавила официальный представитель МИД РФ.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на СВО.Представитель КНДР при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".
https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html
https://ria.ru/20241022/kndr-1979313954.html
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978223272.html
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Россия, В мире, Южная Корея, Сеул, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, НАТО, Юн Сок Ель, Украина, КНДР (Северная Корея)
МИД: взаимодействие с КНДР в военной сфере не нарушает международное право

Захарова удивлена шумихой в Сеуле из-за данных об отправке военных КНДР в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, а информационные волны вокруг этой темы связаны с желанием Киева получить от Сеула оружие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
"Непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж... Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Корее", - сказала она в ходе брифинга.
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По словам Захаровой, "проследив цепочку событий", нетрудно понять, кто и для каких целей инициировал все эти информационные волны".
"Ведь первые сообщения на эту тему появились именно в украинских СМИ, затем их подхватила разведка Южной Кореи, потом генеральный секретарь НАТО запросил телефонный разговор с главой Республики Корея", - отметила она.
По ее словам, это связано с тем, что Киев уже два года просит Сеул направить Украине летальное оружие.
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"Главное, чтобы Южная Корея тоже не поддавалась на провокации, к которым ее активно, очевидно, подталкивает Запад", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на СВО.
Представитель КНДР при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреЮжная КореяСеулМария ЗахароваНАТОЮн Сок ЕльУкраинаКНДР (Северная Корея)
 
 
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