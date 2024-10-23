https://ria.ru/20241023/kndr-1979607804.html

МИД: взаимодействие с КНДР в военной сфере не нарушает международное право

МИД: взаимодействие с КНДР в военной сфере не нарушает международное право - РИА Новости, 23.10.2024

МИД: взаимодействие с КНДР в военной сфере не нарушает международное право

Взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, а информационные волны вокруг этой темы связаны с желанием Киева получить от... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:41

2024-10-23T16:41

2024-10-23T22:56

россия

в мире

южная корея

сеул

специальная военная операция на украине

мария захарова

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, а информационные волны вокруг этой темы связаны с желанием Киева получить от Сеула оружие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге."Непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж... Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Корее", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, "проследив цепочку событий", нетрудно понять, кто и для каких целей инициировал все эти информационные волны"."Ведь первые сообщения на эту тему появились именно в украинских СМИ, затем их подхватила разведка Южной Кореи, потом генеральный секретарь НАТО запросил телефонный разговор с главой Республики Корея", - отметила она.По ее словам, это связано с тем, что Киев уже два года просит Сеул направить Украине летальное оружие."Главное, чтобы Южная Корея тоже не поддавалась на провокации, к которым ее активно, очевидно, подталкивает Запад", - добавила официальный представитель МИД РФ.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на прошлой неделе созвал экстренное совещание по вопросам безопасности на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на СВО.Представитель КНДР при ООН в понедельник отверг обвинения Южной Кореи и Украины в якобы отправке солдат для участия в конфликте, назвав их "беспочвенными слухами".

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https://ria.ru/20241022/kndr-1979313954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, южная корея, сеул, мария захарова, нато, юн сок ель, украина, кндр (северная корея)