https://ria.ru/20241023/kndr-1979451310.html

Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет

Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет - РИА Новости, 23.10.2024

Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет, подчеркнул приоритетность дальнейшей модернизации стратегических ракетных... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T02:02

2024-10-23T02:02

2024-10-23T02:02

сша

ким чен ын

в мире

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет, подчеркнул приоритетность дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын проверил готовность к действию стратегических сил сдерживания, которые непосредственно связаны с безопасностью страны", - говорится в сообщении. Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын подчеркнул приоритетный характер развития стратегических ракетных вооружений и заявил, что ядерные силы КНДР должны быть в готовности к последовательным контрмерам в ответ на угрозы безопасности со стороны США.

https://ria.ru/20240325/kndr-1935578490.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, ким чен ын, в мире