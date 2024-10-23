Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/kndr-1979451310.html
Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет
Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет - РИА Новости, 23.10.2024
Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет, подчеркнул приоритетность дальнейшей модернизации стратегических ракетных... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T02:02
2024-10-23T02:02
сша
ким чен ын
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_915:0:3072:1213_1920x0_80_0_0_606493adfd934f41e6b600bba1bce6fe.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет, подчеркнул приоритетность дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын проверил готовность к действию стратегических сил сдерживания, которые непосредственно связаны с безопасностью страны", - говорится в сообщении. Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын подчеркнул приоритетный характер развития стратегических ракетных вооружений и заявил, что ядерные силы КНДР должны быть в готовности к последовательным контрмерам в ответ на угрозы безопасности со стороны США.
https://ria.ru/20240325/kndr-1935578490.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_08b20734c8b2fbc26e69d22d596b9bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, ким чен ын, в мире
США, Ким Чен Ын, В мире
Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет

Ким Чен Ын заявил о приоритетности модернизации ракетных вооружений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет, подчеркнул приоритетность дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын проверил готовность к действию стратегических сил сдерживания, которые непосредственно связаны с безопасностью страны", - говорится в сообщении.
Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын подчеркнул приоритетный характер развития стратегических ракетных вооружений и заявил, что ядерные силы КНДР должны быть в готовности к последовательным контрмерам в ответ на угрозы безопасности со стороны США.
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию. 24 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Ким Чен Ын проинспектировал танковую дивизию
25 марта, 08:59
 
СШАКим Чен ЫнВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала