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Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет
Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет - РИА Новости, 23.10.2024
Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет, подчеркнул приоритетность дальнейшей модернизации стратегических ракетных... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T02:02
2024-10-23T02:02
2024-10-23T02:02
сша
ким чен ын
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет, подчеркнул приоритетность дальнейшей модернизации стратегических ракетных вооружений, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын проверил готовность к действию стратегических сил сдерживания, которые непосредственно связаны с безопасностью страны", - говорится в сообщении. Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын подчеркнул приоритетный характер развития стратегических ракетных вооружений и заявил, что ядерные силы КНДР должны быть в готовности к последовательным контрмерам в ответ на угрозы безопасности со стороны США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ким чен ын, в мире
Ким Чен Ын проинспектировал объекты базирования стратегических ракет
Ким Чен Ын заявил о приоритетности модернизации ракетных вооружений