https://ria.ru/20241023/kitaj-1979464975.html

Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране

Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране - РИА Новости, 23.10.2024

Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране

Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и увеличивать инвестиции, заявил министр промышленности и... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:05

2024-10-23T06:05

2024-10-23T06:05

технологии

китай

пекин

тим кук

apple

в мире

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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и увеличивать инвестиции, заявил министр промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун на встрече с генеральным директором компании Тимом Куком в Пекине. "В последние годы Китай планомерно расширяет свою открытость внешнему миру в сфере телекоммуникаций, создавая новые возможности для компаний со всего мира по инвестированию и ведению дел в Китае", - сказал Цзинь Чжуанлун, слова которого приводит ведомство. Он отметил, что Китай продолжит расширять открытость миру, предоставлять инвесторам со всего мира больше возможностей и лучшие условия. "Надеемся, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке, увеличивать инвестиции в инновации, расти вместе с китайскими предприятиями, совместно пользоваться дивидендами высококачественного развития", - сказал министр. В свою очередь Тим Кук выразил готовность Apple активно пользоваться открытостью Китая, продолжать увеличивать инвестиции в Китае, способствовать высококачественному развитию производственных цепочек и цепочек поставок.

https://ria.ru/20230328/apple-1861279645.html

https://ria.ru/20240803/baffet-1963911464.html

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, китай, пекин, тим кук, apple, в мире