Рейтинг@Mail.ru
Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/kitaj-1979464975.html
Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране
Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране - РИА Новости, 23.10.2024
Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране
Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и увеличивать инвестиции, заявил министр промышленности и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:05
2024-10-23T06:05
технологии
китай
пекин
тим кук
apple
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81689adc9af36308e6018dbf764d6319.jpg
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и увеличивать инвестиции, заявил министр промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун на встрече с генеральным директором компании Тимом Куком в Пекине. "В последние годы Китай планомерно расширяет свою открытость внешнему миру в сфере телекоммуникаций, создавая новые возможности для компаний со всего мира по инвестированию и ведению дел в Китае", - сказал Цзинь Чжуанлун, слова которого приводит ведомство. Он отметил, что Китай продолжит расширять открытость миру, предоставлять инвесторам со всего мира больше возможностей и лучшие условия. "Надеемся, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке, увеличивать инвестиции в инновации, расти вместе с китайскими предприятиями, совместно пользоваться дивидендами высококачественного развития", - сказал министр. В свою очередь Тим Кук выразил готовность Apple активно пользоваться открытостью Китая, продолжать увеличивать инвестиции в Китае, способствовать высококачественному развитию производственных цепочек и цепочек поставок.
https://ria.ru/20230328/apple-1861279645.html
https://ria.ru/20240803/baffet-1963911464.html
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01ce8398b5bce4304b2edb80306a1493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай, пекин, тим кук, apple, в мире
Технологии, Китай, Пекин, Тим Кук, Apple, В мире
Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране

Цзинь Чжуанлун: в Китае надеются, что Apple продолжит увеличивать инвестиции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и увеличивать инвестиции, заявил министр промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун на встрече с генеральным директором компании Тимом Куком в Пекине.
"В последние годы Китай планомерно расширяет свою открытость внешнему миру в сфере телекоммуникаций, создавая новые возможности для компаний со всего мира по инвестированию и ведению дел в Китае", - сказал Цзинь Чжуанлун, слова которого приводит ведомство.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Китай будет поддерживать бизнес компании Apple в стране
28 марта 2023, 15:50
Он отметил, что Китай продолжит расширять открытость миру, предоставлять инвесторам со всего мира больше возможностей и лучшие условия.
"Надеемся, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке, увеличивать инвестиции в инновации, расти вместе с китайскими предприятиями, совместно пользоваться дивидендами высококачественного развития", - сказал министр.
В свою очередь Тим Кук выразил готовность Apple активно пользоваться открытостью Китая, продолжать увеличивать инвестиции в Китае, способствовать высококачественному развитию производственных цепочек и цепочек поставок.
Уоррен Баффет - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Инвестиционный холдинг Баффета почти вдвое сократил свою долю в Apple
3 августа, 22:01
 
ТехнологииКитайПекинТим КукAppleВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала