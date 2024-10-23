https://ria.ru/20241023/kitaj-1979464975.html
Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране
Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране - РИА Новости, 23.10.2024
Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране
Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и увеличивать инвестиции, заявил министр промышленности и... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:05
2024-10-23T06:05
2024-10-23T06:05
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и увеличивать инвестиции, заявил министр промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун на встрече с генеральным директором компании Тимом Куком в Пекине. "В последние годы Китай планомерно расширяет свою открытость внешнему миру в сфере телекоммуникаций, создавая новые возможности для компаний со всего мира по инвестированию и ведению дел в Китае", - сказал Цзинь Чжуанлун, слова которого приводит ведомство. Он отметил, что Китай продолжит расширять открытость миру, предоставлять инвесторам со всего мира больше возможностей и лучшие условия. "Надеемся, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке, увеличивать инвестиции в инновации, расти вместе с китайскими предприятиями, совместно пользоваться дивидендами высококачественного развития", - сказал министр. В свою очередь Тим Кук выразил готовность Apple активно пользоваться открытостью Китая, продолжать увеличивать инвестиции в Китае, способствовать высококачественному развитию производственных цепочек и цепочек поставок.
https://ria.ru/20230328/apple-1861279645.html
https://ria.ru/20240803/baffet-1963911464.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, китай, пекин, тим кук, apple, в мире
Технологии, Китай, Пекин, Тим Кук, Apple, В мире
Китай надеется, что Apple продолжит углублять присутствие в стране
Цзинь Чжуанлун: в Китае надеются, что Apple продолжит увеличивать инвестиции
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китай надеется, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке и увеличивать инвестиции, заявил министр промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун на встрече с генеральным директором компании Тимом Куком в Пекине.
"В последние годы Китай планомерно расширяет свою открытость внешнему миру в сфере телекоммуникаций, создавая новые возможности для компаний со всего мира по инвестированию и ведению дел в Китае", - сказал Цзинь Чжуанлун, слова которого приводит ведомство.
Он отметил, что Китай продолжит расширять открытость миру, предоставлять инвесторам со всего мира больше возможностей и лучшие условия.
"Надеемся, что компания Apple продолжит углублять свое присутствие на китайском рынке, увеличивать инвестиции в инновации, расти вместе с китайскими предприятиями, совместно пользоваться дивидендами высококачественного развития", - сказал министр.
В свою очередь Тим Кук выразил готовность Apple активно пользоваться открытостью Китая, продолжать увеличивать инвестиции в Китае, способствовать высококачественному развитию производственных цепочек и цепочек поставок.