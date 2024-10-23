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Китай в январе-сентябре резко нарастил поставки чеснока в Россию - РИА Новости, 23.10.2024
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04:02 23.10.2024 (обновлено: 12:36 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/kitaj-1979457293.html
Китай в январе-сентябре резко нарастил поставки чеснока в Россию
Китай в январе-сентябре резко нарастил поставки чеснока в Россию - РИА Новости, 23.10.2024
Китай в январе-сентябре резко нарастил поставки чеснока в Россию
Китай за девять месяцев текущего года увеличил поставки чеснока в Россию на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41,2 миллиона долларов,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:02
2024-10-23T12:36
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Китай за девять месяцев текущего года увеличил поставки чеснока в Россию на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41,2 миллиона долларов, установив четырехлетний рекорд, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Это максимальный показатель за январь-сентябрь с 2020 года, когда было отгружено такой продукции на 43,8 миллиона долларов. Всего за девять месяцев Китай поставил России овощей на 252,5 миллиона долларов, нарастив объемы по сравнению с прошлым годом на 13%. Основными статьями китайского экспорта в этом году стали лук и чеснок (20% отгрузок в денежном выражении), помидоры (19%) и прочие овощи (16%) - в эту категорию включаются в том числе спаржа, грибы и баклажаны. Крупнейшими зарубежными покупателями китайских овощей в этом году стали Япония и Вьетнам (по 12% поставок), Малайзия (7%), США и Индонезия (по 6%). Россия в рейтинге самых активных торговых партнеров заняла девятое место - на страну пришлось 3% всех отгрузок.
https://ria.ru/20241022/putin--1979373921.html
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экономика, технологии, россия, китай, япония
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Япония
Китай в январе-сентябре резко нарастил поставки чеснока в Россию

Китай за девять месяцев увеличил поставки чеснока в Россию на 36 процентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЧеснок из Китая на прилавке в магазине
Чеснок из Китая на прилавке в магазине - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Чеснок из Китая на прилавке в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Китай за девять месяцев текущего года увеличил поставки чеснока в Россию на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41,2 миллиона долларов, установив четырехлетний рекорд, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Это максимальный показатель за январь-сентябрь с 2020 года, когда было отгружено такой продукции на 43,8 миллиона долларов.
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Всего за девять месяцев Китай поставил России овощей на 252,5 миллиона долларов, нарастив объемы по сравнению с прошлым годом на 13%.
Основными статьями китайского экспорта в этом году стали лук и чеснок (20% отгрузок в денежном выражении), помидоры (19%) и прочие овощи (16%) - в эту категорию включаются в том числе спаржа, грибы и баклажаны.
Крупнейшими зарубежными покупателями китайских овощей в этом году стали Япония и Вьетнам (по 12% поставок), Малайзия (7%), США и Индонезия (по 6%). Россия в рейтинге самых активных торговых партнеров заняла девятое место - на страну пришлось 3% всех отгрузок.
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