https://ria.ru/20241023/kitaj-1979457293.html
Китай в январе-сентябре резко нарастил поставки чеснока в Россию
Китай в январе-сентябре резко нарастил поставки чеснока в Россию - РИА Новости, 23.10.2024
Китай в январе-сентябре резко нарастил поставки чеснока в Россию
Китай за девять месяцев текущего года увеличил поставки чеснока в Россию на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41,2 миллиона долларов,... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:02
2024-10-23T04:02
2024-10-23T12:36
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Китай за девять месяцев текущего года увеличил поставки чеснока в Россию на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41,2 миллиона долларов, установив четырехлетний рекорд, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Это максимальный показатель за январь-сентябрь с 2020 года, когда было отгружено такой продукции на 43,8 миллиона долларов. Всего за девять месяцев Китай поставил России овощей на 252,5 миллиона долларов, нарастив объемы по сравнению с прошлым годом на 13%. Основными статьями китайского экспорта в этом году стали лук и чеснок (20% отгрузок в денежном выражении), помидоры (19%) и прочие овощи (16%) - в эту категорию включаются в том числе спаржа, грибы и баклажаны. Крупнейшими зарубежными покупателями китайских овощей в этом году стали Япония и Вьетнам (по 12% поставок), Малайзия (7%), США и Индонезия (по 6%). Россия в рейтинге самых активных торговых партнеров заняла девятое место - на страну пришлось 3% всех отгрузок.
https://ria.ru/20241022/putin--1979373921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, китай, япония
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Япония
Китай в январе-сентябре резко нарастил поставки чеснока в Россию
Китай за девять месяцев увеличил поставки чеснока в Россию на 36 процентов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Китай за девять месяцев текущего года увеличил поставки чеснока в Россию на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 41,2 миллиона долларов, установив четырехлетний рекорд, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Это максимальный показатель за январь-сентябрь с 2020 года, когда было отгружено такой продукции на 43,8 миллиона долларов.
Всего за девять месяцев Китай поставил России овощей на 252,5 миллиона долларов, нарастив объемы по сравнению с прошлым годом на 13%.
Основными статьями китайского экспорта в этом году стали лук и чеснок (20% отгрузок в денежном выражении), помидоры (19%) и прочие овощи (16%) - в эту категорию включаются в том числе спаржа, грибы и баклажаны.
Крупнейшими зарубежными покупателями китайских овощей в этом году стали Япония
и Вьетнам
(по 12% поставок), Малайзия
(7%), США
и Индонезия
(по 6%). Россия в рейтинге самых активных торговых партнеров заняла девятое место - на страну пришлось 3% всех отгрузок.