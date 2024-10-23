https://ria.ru/20241023/khezbolla-1979598011.html

"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе

"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе - РИА Новости, 23.10.2024

"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по израильской военно-промышленной базе Зофолон на севере Хайфы, говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:12

2024-10-23T16:12

2024-10-23T18:34

хайфа

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по израильской военно-промышленной базе Зофолон на севере Хайфы, говорится в заявлении пресс-службы движения в среду."Бойцы исламского сопротивления атаковали военно-промышленную базу Зофолон на севере Хайфы серией ракет", - написано в заявлении.

https://ria.ru/20241023/udar-1979477781.html

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хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире