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"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе - РИА Новости, 23.10.2024
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16:12 23.10.2024 (обновлено: 18:34 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/khezbolla-1979598011.html
"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе
"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе - РИА Новости, 23.10.2024
"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по израильской военно-промышленной базе Зофолон на севере Хайфы, говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:12
2024-10-23T18:34
хайфа
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по израильской военно-промышленной базе Зофолон на севере Хайфы, говорится в заявлении пресс-службы движения в среду."Бойцы исламского сопротивления атаковали военно-промышленную базу Зофолон на севере Хайфы серией ракет", - написано в заявлении.
https://ria.ru/20241023/udar-1979477781.html
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хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе

"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе в Хайфе

© AP Photo / Maya AlleruzzoРакеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль
Ракеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Ракеты, запущенные из Ливана по Хайфе, Израиль
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по израильской военно-промышленной базе Зофолон на севере Хайфы, говорится в заявлении пресс-службы движения в среду.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали военно-промышленную базу Зофолон на севере Хайфы серией ракет", - написано в заявлении.
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
"Хезболла" заявила об ударе по базе военной разведки Израиля
Вчера, 09:12
 
ХайфаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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