https://ria.ru/20241023/khezbolla-1979598011.html
"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе
"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе - РИА Новости, 23.10.2024
"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по израильской военно-промышленной базе Зофолон на севере Хайфы, говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:12
2024-10-23T16:12
2024-10-23T18:34
хайфа
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серию ракет по израильской военно-промышленной базе Зофолон на севере Хайфы, говорится в заявлении пресс-службы движения в среду."Бойцы исламского сопротивления атаковали военно-промышленную базу Зофолон на севере Хайфы серией ракет", - написано в заявлении.
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хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе
"Хезболла" заявила об ударе по израильской военно-промышленной базе в Хайфе