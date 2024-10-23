https://ria.ru/20241023/khamas-1979613036.html

Представитель ХАМАС заявил об отсутствии вакуума в руководстве движения

Представитель ХАМАС заявил об отсутствии вакуума в руководстве движения - РИА Новости, 23.10.2024

Представитель ХАМАС заявил об отсутствии вакуума в руководстве движения

У палестинского движения ХАМАС нет вакуума в руководстве после гибели главы политбюро Яхьи Синвара в секторе Газа, заявил РИА Новости представитель движения в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:56

2024-10-23T16:56

2024-10-23T17:04

хамас

в мире

израиль

яхья синвар

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АЛЖИР, 23 окт - РИА Новости. У палестинского движения ХАМАС нет вакуума в руководстве после гибели главы политбюро Яхьи Синвара в секторе Газа, заявил РИА Новости представитель движения в Алжире Юсеф Хамдан."Мы – движение учреждений, у нас есть структура, которая руководит движением ХАМАС. У нас нет вакуума в руководстве и проблемы руководства. Мы не считаем, что должны на этом этапе объявлять, кто встанет во главе движения", - сообщил Хамдан.Он добавил, что сегодня руководство ХАМАС управляет движением с точки зрения поля боя, политики и переговоров."Вопрос руководства не является вопросом, оказывающим давление на нас. В настоящий момент движение действует согласно его организационной структуре, которую установил Синвар перед своей гибелью", - отметил Хамдан.В прошлый четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. Спустя почти сутки ХАМАС признал гибель главы политбюро движения.

https://ria.ru/20241023/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241022/khamas-1979310018.html

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хамас, в мире, израиль, яхья синвар