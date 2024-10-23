Представитель ХАМАС заявил об отсутствии вакуума в руководстве движения
Представитель Хамдан: у ХАМАС нет вакуума в руководстве после гибели Синвара
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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АЛЖИР, 23 окт - РИА Новости. У палестинского движения ХАМАС нет вакуума в руководстве после гибели главы политбюро Яхьи Синвара в секторе Газа, заявил РИА Новости представитель движения в Алжире Юсеф Хамдан.
"Мы – движение учреждений, у нас есть структура, которая руководит движением ХАМАС. У нас нет вакуума в руководстве и проблемы руководства. Мы не считаем, что должны на этом этапе объявлять, кто встанет во главе движения", - сообщил Хамдан.
Он добавил, что сегодня руководство ХАМАС управляет движением с точки зрения поля боя, политики и переговоров.
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"Вопрос руководства не является вопросом, оказывающим давление на нас. В настоящий момент движение действует согласно его организационной структуре, которую установил Синвар перед своей гибелью", - отметил Хамдан.
В прошлый четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ. Спустя почти сутки ХАМАС признал гибель главы политбюро движения.
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