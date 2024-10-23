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Жителя КБР подозревают в выращивании конопли и убийстве соседского кота - РИА Новости, 23.10.2024
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14:17 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/kbr-1979563515.html
Жителя КБР подозревают в выращивании конопли и убийстве соседского кота
Жителя КБР подозревают в выращивании конопли и убийстве соседского кота - РИА Новости, 23.10.2024
Жителя КБР подозревают в выращивании конопли и убийстве соседского кота
Сотрудники полиции в Майском районе Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в выращивании конопли и убийстве... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:17
2024-10-23T14:17
происшествия
майский район
россия
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НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Майском районе Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в выращивании конопли и убийстве соседского кота, который задушил его цыплят, сообщило региональное МВД. По данным министерства, полицейские в теплице и огороде домовладения 51-летнего жителя города Майский изъяли 27 кустов конопли, которую он выращивал для личного потребления. "В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили причастность подозреваемого к жестокому обращению с животным, совершенному им в конце января 2023 года. Мужчина выстрелил несколько раз из пневматической винтовки и убил соседского кота, который, по его словам, задушил принадлежащих ему цыплят", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства" и "Жестокое обращение с животными" УК РФ, санкции которых предусматривают до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241021/ubiystvo-1979081037.html
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происшествия, майский район, россия
Происшествия, Майский район, Россия
Жителя КБР подозревают в выращивании конопли и убийстве соседского кота

МВД: жителя КБР подозревают в выращивании конопли и убийстве соседского кота

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции в Майском районе Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в выращивании конопли и убийстве соседского кота, который задушил его цыплят, сообщило региональное МВД.
По данным министерства, полицейские в теплице и огороде домовладения 51-летнего жителя города Майский изъяли 27 кустов конопли, которую он выращивал для личного потребления.
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"В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили причастность подозреваемого к жестокому обращению с животным, совершенному им в конце января 2023 года. Мужчина выстрелил несколько раз из пневматической винтовки и убил соседского кота, который, по его словам, задушил принадлежащих ему цыплят", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства" и "Жестокое обращение с животными" УК РФ, санкции которых предусматривают до трех лет лишения свободы.
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