https://ria.ru/20241023/karl_iii-1979449618.html

В Австралии вслед за сенатором короля Британии унизил альпака

В Австралии вслед за сенатором короля Британии унизил альпака - РИА Новости, 23.10.2024

В Австралии вслед за сенатором короля Британии унизил альпака

Во время встречи британского короля Карла III с жителями Канберры произошел конфуз: присутствовавшая в толпе альпака-монархист внезапно начхал на монарха,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:27

2024-10-23T01:27

2024-10-23T01:27

канберра

виктория (австралия)

великобритания

карл iii

в мире

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Во время встречи британского короля Карла III с жителями Канберры произошел конфуз: присутствовавшая в толпе альпака-монархист внезапно начхал на монарха, сообщает The Indepedent.На распространяемых изданием кадрах видно, как Карл III остановился напротив животного в картонной короне и галстуке-бабочке, протянул руку и погладил по носу, после чего альпака тряхнул головой и чихнул на британского монарха."Король недоуменно посмотрел, но таков уж Хефнер (кличка животного – Прим. ред.). В конце концов, он альпака… Он всегда ведет себя лучшим образом", - объяснил произошедшее хозяин животного Роберт Флетчер.Флетчер привел девятилетнего альпака на встречу с монархом возле Австралийского военного мемориала, нарядил его в корону и галстук бабочку, выражая тем приверженность животного монархическим взглядам."Он не кусается и не плюется. Он всегда ведет себя наилучшим образом. И он — альпака, выступающая за монархию", - заявил Флетчер о животном.После выходки австралийского альпаки британский монарх растерянно посмотрел по сторонам, рассмеялся и продолжил общение с публикой.Днем ранее, телеканал Sky News показал, как сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп раскритиковала короля Великобритании Карла III во время его визита в Австралию. Она заявила, что монарх совершили геноцид против народа ее страны и потребовала вернуть отнятую землю

https://ria.ru/20241012/avstraliya-1977779956.html

https://ria.ru/20240824/velikobritaniya-1968248997.html

канберра

виктория (австралия)

великобритания

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канберра, виктория (австралия), великобритания, карл iii, в мире