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"Не мой король": Карла III жестко унизили в Австралии - РИА Новости, 22.10.2024
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01:26 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/korol-1979222910.html
"Не мой король": Карла III жестко унизили в Австралии
"Не мой король": Карла III жестко унизили в Австралии - РИА Новости, 22.10.2024
"Не мой король": Карла III жестко унизили в Австралии
Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп раскритиковала короля Великобритании Карла III во время его визита в Австралию, советующее видео опубликовал РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T01:26
2024-10-22T01:26
в мире
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп раскритиковала короля Великобритании Карла III во время его визита в Австралию, советующее видео опубликовал телеканал Sky News.На кадрах видно, как австралийский политик, повышая голос, высказывает свое недовольство по отношению к британскому монарху после его выступления в австралийском парламенте."Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ", — потребовала она.Лидия Торп продвигает в парламенте интересы коренных народов Австралии, а также призывает прекратить колониальную зависимость от Британии и подписать соответствующий договор.Ранее газета Daily Mail сообщала, что король Великобритании не станет препятствовать превращению Австралии в республику. В настоящее время Австралия входит в Содружество наций, состоящее из Британии и ее бывших доминионов, и формально остается конституционной монархией, во главе которой стоит Карл III.Карл III, сын умершей королевы Елизаветы II, унаследовал трон 8 сентября 2022 года в возрасте 73 лет, став старейшим королем Британии на момент начала правления. Его коронация состоялась 6 мая 2023 года.
https://ria.ru/20240907/smi-1971296874.html
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в мире, великобритания, австралия, карл iii, елизавета ii, содружество наций
В мире, Великобритания, Австралия, Карл III, Елизавета II, Содружество наций
"Не мой король": Карла III жестко унизили в Австралии

Sky News: австралийский сенатор накинулась на Карла III прямо в парламенте

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп раскритиковала короля Великобритании Карла III во время его визита в Австралию, советующее видео опубликовал телеканал Sky News.
На кадрах видно, как австралийский политик, повышая голос, высказывает свое недовольство по отношению к британскому монарху после его выступления в австралийском парламенте.
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"Вы совершили геноцид против нашего народа. Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, — наши кости, наши черепа, наших детей, наш народ", — потребовала она.
Лидия Торп продвигает в парламенте интересы коренных народов Австралии, а также призывает прекратить колониальную зависимость от Британии и подписать соответствующий договор.
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Ранее газета Daily Mail сообщала, что король Великобритании не станет препятствовать превращению Австралии в республику. В настоящее время Австралия входит в Содружество наций, состоящее из Британии и ее бывших доминионов, и формально остается конституционной монархией, во главе которой стоит Карл III.
Карл III, сын умершей королевы Елизаветы II, унаследовал трон 8 сентября 2022 года в возрасте 73 лет, став старейшим королем Британии на момент начала правления. Его коронация состоялась 6 мая 2023 года.
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В миреВеликобританияАвстралияКарл IIIЕлизавета IIСодружество наций
 
 
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