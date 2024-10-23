https://ria.ru/20241023/kamchatka-1979458294.html

Свидетели подтвердили подозрения в отношении камчатского экс-чиновника

Свидетели подтвердили подозрения в отношении камчатского экс-чиновника - РИА Новости, 23.10.2024

Свидетели подтвердили подозрения в отношении камчатского экс-чиновника

Показания свидетелей и представителей потерпевших подтверждают подозрения в причастности бывшего начальника КГКУ "Служба заказчика министерства строительства... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:24

2024-10-23T04:24

2024-10-23T12:49

происшествия

россия

петропавловск-камчатский

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Показания свидетелей и представителей потерпевших подтверждают подозрения в причастности бывшего начальника КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Камчатского края" Дмитрия Куданцева к махинациям при возведении театра и садика на Камчатке, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Представленные суду документы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Куданцева Д.Н. к инкриминируемым ему преступлениям, что объективно усматривается из показаний представителей потерпевших, свидетелей, а также иных материалов, представленных в суд в обосновании заявленного ходатайства", - сказано в документах. Из документов следует, что ему вменяют два преступления, предусмотренных пунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной личной заинтересованности). Управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу в июне сообщало о возбуждении уголовных дел по фактам махинаций со стороны экс-чиновника при строительстве театра кукол в Петропавловске-Камчатском и детского сада в селе Тиличики. В ведомстве рассказали, что возведение театра кукол началось еще в 2014 году, за это время сменилось четыре подрядные организации, допущены многочисленные нарушения нормативных технических документов. Так, несмотря на незавершение работ по монтажу купола, бывший начальник КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Камчатского края" Дмитрий Куданцев допустил проведение внутренней отделки здания театра, что повлекло в результате попадания осадков затопление помещений и уничтожение конструктивных элементов социально значимого для региона сооружения. Надзорное ведомство отмечало, что ремонт требует не менее 90 миллионов рублей из бюджета. Также, по данным управления, экс-чиновник превысил полномочия и при приемке детского сада в селе Тиличики, построенного по нацпроекту "Демография". Подрядчик возвел объект с нарушениями при обустройстве фундамента, но Куданцев в 2021 году подписал документы о приемке и оплате работ и вводе в эксплуатацию детского сада. Спустя три года в здании обнаружены дефекты несущих конструкций, трещины на стенах и перекрытиях. Из-за аварийного состояния детский сад не может работать. Ущерб региональному бюджету превысил 500 миллионов рублей. Сейчас Куданцев содержится под стражей в одном из столичных изоляторов.

https://ria.ru/20241023/sud-1979450288.html

https://ria.ru/20240625/kamchatka-1955207105.html

россия

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, петропавловск-камчатский, генеральная прокуратура рф