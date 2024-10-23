https://ria.ru/20241023/izrail-1979594032.html

Лидеры стран БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия

Лидеры стран БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия - РИА Новости, 23.10.2024

Лидеры стран БРИКС призвали Израиль прекратить агрессивные действия

Лидеры стран БРИКС в декларации осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:00

2024-10-23T16:00

2024-10-23T16:00

в мире

израиль

восточный иерусалим

оон

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

сектор газа

палестина

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в декларации осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия. Казанская декларация стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" опубликована на сайте Кремля. "Мы вновь заявляем о нашей серьезной обеспокоенности в связи с обострением ситуации и гуманитарного кризиса на оккупированной палестинской территории, в частности, беспрецедентной эскалацией насилия в секторе Газа и на Западном берегу в результате военной операции Израиля, которая привела к массовой гибели и ранениям гражданских лиц, насильственному перемещению и широкомасштабному разрушению гражданской инфраструктуры", - говорится в документе. Лидеры стран БРИКС подчеркнули настойчивую необходимость немедленного введения всеобъемлющего и постоянно действующего режима прекращения огня в секторе Газа, немедленного освобождения без предварительных условий всех заложников и удерживаемых лиц с обеих сторон, которые незаконно удерживаются в плену, и беспрепятственной, устойчивой и масштабной поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также прекращения любых агрессивных действий. "Мы осуждаем израильские атаки, направленные против гуманитарных операций, объектов инфраструктуры, сотрудников и пунктов распределения гуманитарной помощи. С этой целью мы призываем к всестороннему выполнению резолюций 2712 (2023), 2720 (2023), 2728 (2024) и 2735 (2024) Совета Безопасности ООН и в этой связи приветствуем постоянные усилия Арабской Республики Египет и Государства Катар, другие региональные и международные усилия, направленные на немедленное прекращение огня, ускорение поставок гуманитарной помощи и вывод израильских войск из сектора Газа", - добавляется в документе. Кроме того, они призывают соблюдать нормы международного права, а также выразили тревогу в связи с тем, что дальнейшая эскалация конфликта в секторе Газа чревата ростом напряженности, экстремизма и крайне пагубными последствиями на региональном и глобальном уровнях. "Мы призываем все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать ведущих к эскалации действий и провокационных заявлений. Мы отмечаем временные меры Международного суда в рамках судебного разбирательства, инициированного ЮАР против Израиля", - также говорится в документе. Также они подтверждают их поддержку принятию Государства Палестина в качестве полноправного члена в ООН в контексте непоколебимой приверженности концепции сосуществования двух государств, основанной на международном праве, включая соответствующие резолюции СБ ООН и ГА ООН и Арабскую мирную инициативу, которая предусматривает создание суверенного, независимого и жизнеспособного Государства Палестина в соответствии с международно признанными границами по состоянию на июнь 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего бок о бок в мире и безопасности с Израилем.

https://ria.ru/20241023/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

израиль

восточный иерусалим

сектор газа

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, восточный иерусалим, оон, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, сектор газа, палестина