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Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир - РИА Новости, 23.10.2024
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12:52 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/izrail-1979535933.html
Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир
Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир - РИА Новости, 23.10.2024
Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир
Израильские ВВС нанесли пять ударов по центральным кварталам крупнейшего на юге Ливана города Тир, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:52
2024-10-23T12:52
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли пять ударов по центральным кварталам крупнейшего на юге Ливана города Тир, сообщили РИА Новости очевидцы. "На данный момент пять сильных ударов по жилым домам в центральных кварталах Тира. Слышно, что в небе еще самолеты", - рассказал собеседник агентства. По словам очевидцев, утром после предупреждения армии Израиля сотрудники гражданской обороны объехали все жилые кварталы и через громкоговоритель призвали жителей немедленно покинуть свои дома. Город Тир, который еще называют южной столицей Ливана, - это один из древнейших городов в стране. До недавнего времени в нем находилось большое число беженцев из южных деревень, которые бежали от бомбардировок с 23 сентября.
https://ria.ru/20241021/tsahal-1979215828.html
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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир

Очевидцы сообщили о пяти ударах Израиля по центральным кварталам города Тир

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов
Последствия израильских ударов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия израильских ударов. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли пять ударов по центральным кварталам крупнейшего на юге Ливана города Тир, сообщили РИА Новости очевидцы.
"На данный момент пять сильных ударов по жилым домам в центральных кварталах Тира. Слышно, что в небе еще самолеты", - рассказал собеседник агентства.
По словам очевидцев, утром после предупреждения армии Израиля сотрудники гражданской обороны объехали все жилые кварталы и через громкоговоритель призвали жителей немедленно покинуть свои дома.
Город Тир, который еще называют южной столицей Ливана, - это один из древнейших городов в стране. До недавнего времени в нем находилось большое число беженцев из южных деревень, которые бежали от бомбардировок с 23 сентября.
Последствия израильского авиаудара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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