https://ria.ru/20241023/izrail-1979535933.html
Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир
Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир - РИА Новости, 23.10.2024
Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир
Израильские ВВС нанесли пять ударов по центральным кварталам крупнейшего на юге Ливана города Тир, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:52
2024-10-23T12:52
2024-10-23T12:52
в мире
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977651834_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_83f66fe18ac389cd4daba96ae42bb14f.jpg
БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли пять ударов по центральным кварталам крупнейшего на юге Ливана города Тир, сообщили РИА Новости очевидцы. "На данный момент пять сильных ударов по жилым домам в центральных кварталах Тира. Слышно, что в небе еще самолеты", - рассказал собеседник агентства. По словам очевидцев, утром после предупреждения армии Израиля сотрудники гражданской обороны объехали все жилые кварталы и через громкоговоритель призвали жителей немедленно покинуть свои дома. Город Тир, который еще называют южной столицей Ливана, - это один из древнейших городов в стране. До недавнего времени в нем находилось большое число беженцев из южных деревень, которые бежали от бомбардировок с 23 сентября.
https://ria.ru/20241021/tsahal-1979215828.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977651834_68:0:1028:720_1920x0_80_0_0_f4dbd5603e10d50a6ae3ace687a1a469.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир
Очевидцы сообщили о пяти ударах Израиля по центральным кварталам города Тир