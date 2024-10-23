https://ria.ru/20241023/izrail-1979535933.html

Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир

Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир - РИА Новости, 23.10.2024

Очевидцы сообщили об ударах израильской авиации по кварталам города Тир

Израильские ВВС нанесли пять ударов по центральным кварталам крупнейшего на юге Ливана города Тир, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:52

2024-10-23T12:52

2024-10-23T12:52

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 23 окт - РИА Новости. Израильские ВВС нанесли пять ударов по центральным кварталам крупнейшего на юге Ливана города Тир, сообщили РИА Новости очевидцы. "На данный момент пять сильных ударов по жилым домам в центральных кварталах Тира. Слышно, что в небе еще самолеты", - рассказал собеседник агентства. По словам очевидцев, утром после предупреждения армии Израиля сотрудники гражданской обороны объехали все жилые кварталы и через громкоговоритель призвали жителей немедленно покинуть свои дома. Город Тир, который еще называют южной столицей Ливана, - это один из древнейших городов в стране. До недавнего времени в нем находилось большое число беженцев из южных деревень, которые бежали от бомбардировок с 23 сентября.

https://ria.ru/20241021/tsahal-1979215828.html

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в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024