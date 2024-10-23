https://ria.ru/20241023/izrail-1979468722.html
Израильские ВВС перехватили беспилотник в воздушном пространстве Сирии
Израильские ВВС перехватили беспилотник в воздушном пространстве Сирии - РИА Новости, 23.10.2024
Израильские ВВС перехватили беспилотник в воздушном пространстве Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ВВС страны перехватили неопознанный беспилотник в воздушном пространстве Сирии. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:13
2024-10-23T07:13
2024-10-23T07:13
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что ВВС страны перехватили неопознанный беспилотник в воздушном пространстве Сирии. "Некоторое время назад запущенный с востока беспилотник был перехвачен израильскими ВВС в воздушном пространстве Сирии", - говорится в сообщении армии. Отмечается, что беспилотник не успел залететь на израильскую территорию.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940031594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Израильские ВВС перехватили беспилотник в воздушном пространстве Сирии
ЦАХАЛ: ВВС перехватили неопознанный беспилотник в воздушном пространстве Сирии