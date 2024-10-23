Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии разбился истребитель - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/istrebitel-1979450642.html
В Бразилии разбился истребитель
В Бразилии разбился истребитель - РИА Новости, 23.10.2024
В Бразилии разбился истребитель
Истребитель ВВС Бразилии разбился днем во вторник на востоке страны, пилот успел катапультироваться, сообщает местный телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T01:46
2024-10-23T01:46
в мире
бразилия
натал
риу-гранди-ду-норти
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147295/18/1472951805_0:14:3000:1702_1920x0_80_0_0_de754bacbb1508c15b24f517e70cae0f.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Истребитель ВВС Бразилии разбился днем во вторник на востоке страны, пилот успел катапультироваться, сообщает местный телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные ВВС страны. По данным телеканала, самолет упал в лесистой местности недалеко от нескольких многоквартирных домов в регионе Натал штата Риу-Гранди-ду-Норти. "Самолет модели F-5М выполнял тренировочный полет... Заметив проблемы с истребителем, пилот направил воздушное судно в необитаемый район и успешно катапультировался. Его обнаружили живым", - отметил телеканал со ссылкой на ВВС Бразилии. Телеканал добавляет со ссылкой на пожарных, что после падения истребителя начался пожар. Пока нет данных о пострадавших в результате крушения самолета.
https://ria.ru/20241016/ssha-1978301448.html
https://ria.ru/20240809/samolet-1965290550.html
бразилия
натал
риу-гранди-ду-норти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147295/18/1472951805_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_324aa655a5aff62b094e5dba3aa28280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, натал, риу-гранди-ду-норти
В мире, Бразилия, Натал, Риу-Гранди-ду-Норти
В Бразилии разбился истребитель

CNN Brasil: в Бразилии разбился истребитель ВВС, пилот катапультировался

© AP Photo / Felipe DanaИстребитель вооруженных сил Бразилии F-5 над Рио-де-Жанейро
Истребитель вооруженных сил Бразилии F-5 над Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Истребитель вооруженных сил Бразилии F-5 над Рио-де-Жанейро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Истребитель ВВС Бразилии разбился днем во вторник на востоке страны, пилот успел катапультироваться, сообщает местный телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные ВВС страны.
По данным телеканала, самолет упал в лесистой местности недалеко от нескольких многоквартирных домов в регионе Натал штата Риу-Гранди-ду-Норти.
Американский самолет EA-18G Growler - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Вашингтоне разбился истребитель ВМС США
16 октября, 12:12
"Самолет модели F-5М выполнял тренировочный полет... Заметив проблемы с истребителем, пилот направил воздушное судно в необитаемый район и успешно катапультировался. Его обнаружили живым", - отметил телеканал со ссылкой на ВВС Бразилии.
Телеканал добавляет со ссылкой на пожарных, что после падения истребителя начался пожар. Пока нет данных о пострадавших в результате крушения самолета.
Падение самолета в Бразилии - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В Бразилии упал пассажирский самолет
9 августа, 20:18
 
В миреБразилияНаталРиу-Гранди-ду-Норти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала