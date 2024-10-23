https://ria.ru/20241023/istrebitel-1979450642.html

В Бразилии разбился истребитель

В Бразилии разбился истребитель - РИА Новости, 23.10.2024

В Бразилии разбился истребитель

Истребитель ВВС Бразилии разбился днем во вторник на востоке страны, пилот успел катапультироваться, сообщает местный телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T01:46

2024-10-23T01:46

2024-10-23T01:46

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бразилия

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риу-гранди-ду-норти

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Истребитель ВВС Бразилии разбился днем во вторник на востоке страны, пилот успел катапультироваться, сообщает местный телеканал CNN Brasil со ссылкой на данные ВВС страны. По данным телеканала, самолет упал в лесистой местности недалеко от нескольких многоквартирных домов в регионе Натал штата Риу-Гранди-ду-Норти. "Самолет модели F-5М выполнял тренировочный полет... Заметив проблемы с истребителем, пилот направил воздушное судно в необитаемый район и успешно катапультировался. Его обнаружили живым", - отметил телеканал со ссылкой на ВВС Бразилии. Телеканал добавляет со ссылкой на пожарных, что после падения истребителя начался пожар. Пока нет данных о пострадавших в результате крушения самолета.

https://ria.ru/20241016/ssha-1978301448.html

https://ria.ru/20240809/samolet-1965290550.html

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натал

риу-гранди-ду-норти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, натал, риу-гранди-ду-норти