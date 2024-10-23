https://ria.ru/20241023/iran-1979678656.html

Иран надеется на скорую финализацию договора о партнерстве с Россией

Иран надеется на скорую финализацию договора о партнерстве с Россией - РИА Новости, 23.10.2024

Иран надеется на скорую финализацию договора о партнерстве с Россией

Тегеран надеется на финализацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией при первой возможности и на подписание этого документа в... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T21:14

2024-10-23T21:14

2024-10-23T21:14

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иран

казань

масуд пезешкиан

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Тегеран надеется на финализацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией при первой возможности и на подписание этого документа в согласованный сторонами день, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан по окончании двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся на полях саммита БРИКС в Казани. В Казани президенты проводят уже вторую встречу за две недели. Предыдущая беседа Путина и Пезешкиана состоялась в Ашхабаде 11 октября. "Надеюсь, что мы вскоре сможем подписать этот договор. Я решительно настроен сам заняться этим вопросом. Надеюсь, что при первой возможности мы финализируем (этот договор - ред.) и подпишем в согласованный нами день", - заявил президент Ирана. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но Путин и Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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в мире, россия, иран, казань, масуд пезешкиан, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году