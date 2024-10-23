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Индия поддержит председательство Бразилии в БРИКС, заявил Моди
Индия поддержит председательство Бразилии в БРИКС, заявил Моди - РИА Новости, 23.10.2024
Индия поддержит председательство Бразилии в БРИКС, заявил Моди
Индия поддержит председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:39
2024-10-23T14:39
2024-10-23T14:39
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КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Индия поддержит председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Я желаю всего самого лучшего президенту Бразилии (Луису Инасиу) Луле да Силва в качестве следующего председателя БРИКС. Индия поддержит ваше председательство", - заявил Моди на заседании саммита БРИКС в широком составе. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Бразилия в 2025 году примет у России председательство в БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС . Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, индия, бразилия, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Индия, Бразилия, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Индия поддержит председательство Бразилии в БРИКС, заявил Моди
Премьер Моди: Индия поддержит председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году