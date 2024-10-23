"Разрубить узел". Индия и Китай на пороге смелого решения в отношении США
Print: Индия и КНР готовы сделать решительный шаг и отстраниться от влияния США
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военный автомобиль на шоссе Сринагар — Ладакх в Гагангее, Кашмире, контролируемом Индией
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийский военный автомобиль на шоссе Сринагар — Ладакх в Гагангее, Кашмире, контролируемом Индией. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Последние встречи на высшем уровне между представителями Индии и Китая дают основания полагать, что страны ищут выход из тупиковой ситуации на границе в Гималаях, а также стремятся отгородиться от Запада и его влияния на связи между собой, сообщает индийское издание The Print.
Накануне МИД Индии сообщил, что Дели и Пекин завершили отвод войск в приграничном регионе Ладакх, а также достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в приграничных районах.
Накануне МИД Индии сообщил, что Дели и Пекин завершили отвод войск в приграничном регионе Ладакх, а также достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в приграничных районах.
"Если когда-то считалось общепринятым утверждать, что у США есть ключи к решению индийско-китайской проблемы, то сегодня это уже не столь очевидно. Вашингтон дал понять, что считает Индию скорее полезным инструментом в будущей конфронтации с Китаем, чем крупной державой с собственными законными геополитическими интересами и устремлениями", — говорится в материале.
По мнению автора, ситуацию усложняет то, что США утратили военное превосходство над Китаем в плане самостоятельного обеспечения безопасности в Азии без согласия Пекина. Теперь в этой сфере Вашингтон может лишь внести неоднозначный вклад в обострение отношений с Китаем, следовательно, индийские политики будут стараться максимально изолировать США геополитически, резюмируется в статье.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе. Вместе с тем, по оценке индийских СМИ, в последнее время по обе стороны индийско-китайской границы были дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.
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