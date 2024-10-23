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Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию - РИА Новости, 23.10.2024
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06:10 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/indiya-1979465313.html
Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию
Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию - РИА Новости, 23.10.2024
Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию
Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию более чем в 6 раз в годовом выражении – до максимальных с мая 6,15 миллиона долларов, подсчитало РИА... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:10
2024-10-23T06:10
экономика
индия
россия
нью-дели
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию более чем в 6 раз в годовом выражении – до максимальных с мая 6,15 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных индийского министерства торговли и промышленности. При этом суммарные поставки за первые восемь месяцев этого года сократились на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 32,7 миллиона долларов. За весь прошлый год Индия купила у РФ алюминия на 50,2 миллиона долларов. Больше всего в августе Нью-Дели покупал у Москвы алюминиевую проволоку (почти на 4 миллиона долларов), различные изделия из алюминия (1,5 миллиона), плиты и листы из алюминия (430 тысяч долларов), а также сплавы необработанного алюминия (300 тысяч). Всего за август Индия импортировала алюминия на 801,3 миллиона долларов, а за восемь месяцев - почти на 5 миллиардов долларов. Россия в списке поставщиков в Индию в августе заняла лишь 25-е место, а лидерами стали Китай (190 миллионов долларов), США (105 миллионов) и ОАЭ (55 миллионов).
https://ria.ru/20241022/vizit-1979424611.html
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экономика, индия, россия, нью-дели
Экономика, Индия, Россия, Нью-Дели
Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию

Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию более чем в шесть раз

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию более чем в 6 раз в годовом выражении – до максимальных с мая 6,15 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных индийского министерства торговли и промышленности.
При этом суммарные поставки за первые восемь месяцев этого года сократились на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 32,7 миллиона долларов. За весь прошлый год Индия купила у РФ алюминия на 50,2 миллиона долларов.
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 20:37
Больше всего в августе Нью-Дели покупал у Москвы алюминиевую проволоку (почти на 4 миллиона долларов), различные изделия из алюминия (1,5 миллиона), плиты и листы из алюминия (430 тысяч долларов), а также сплавы необработанного алюминия (300 тысяч).
Всего за август Индия импортировала алюминия на 801,3 миллиона долларов, а за восемь месяцев - почти на 5 миллиардов долларов. Россия в списке поставщиков в Индию в августе заняла лишь 25-е место, а лидерами стали Китай (190 миллионов долларов), США (105 миллионов) и ОАЭ (55 миллионов).
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Россия опустилась на третье место среди экспортеров товаров в Индию
30 сентября, 05:44
 
ЭкономикаИндияРоссияНью-Дели
 
 
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