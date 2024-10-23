https://ria.ru/20241023/indiya-1979465313.html

Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию

Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию - РИА Новости, 23.10.2024

Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию

Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию более чем в 6 раз в годовом выражении – до максимальных с мая 6,15 миллиона долларов, подсчитало РИА... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:10

2024-10-23T06:10

2024-10-23T06:10

экономика

индия

россия

нью-дели

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию более чем в 6 раз в годовом выражении – до максимальных с мая 6,15 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных индийского министерства торговли и промышленности. При этом суммарные поставки за первые восемь месяцев этого года сократились на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 32,7 миллиона долларов. За весь прошлый год Индия купила у РФ алюминия на 50,2 миллиона долларов. Больше всего в августе Нью-Дели покупал у Москвы алюминиевую проволоку (почти на 4 миллиона долларов), различные изделия из алюминия (1,5 миллиона), плиты и листы из алюминия (430 тысяч долларов), а также сплавы необработанного алюминия (300 тысяч). Всего за август Индия импортировала алюминия на 801,3 миллиона долларов, а за восемь месяцев - почти на 5 миллиардов долларов. Россия в списке поставщиков в Индию в августе заняла лишь 25-е место, а лидерами стали Китай (190 миллионов долларов), США (105 миллионов) и ОАЭ (55 миллионов).

https://ria.ru/20241022/vizit-1979424611.html

https://ria.ru/20240930/eksport-1975408663.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, индия, россия, нью-дели