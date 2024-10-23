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Россия перестала быть главным поставщиком удобрений в Индию - РИА Новости, 23.10.2024
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04:42 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/indija-1979459211.html
Россия перестала быть главным поставщиком удобрений в Индию
Россия перестала быть главным поставщиком удобрений в Индию - РИА Новости, 23.10.2024
Россия перестала быть главным поставщиком удобрений в Индию
Российский экспорт удобрений в Индию в августе упал в 17 раз к июлю - до минимума с декабря 2021 года, при этом РФ впервые за восемь месяцев перестала быть... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:42
2024-10-23T04:42
экономика
индия
россия
нью-дели
андрей гурьев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российский экспорт удобрений в Индию в августе упал в 17 раз к июлю - до минимума с декабря 2021 года, при этом РФ впервые за восемь месяцев перестала быть главным поставщиком этого товара в данную страну, выяснило РИА Новости, изучив статистику индийского министерства торговли и промышленности. Так, по итогам августа 2024 года по сравнению с июлем объемы российского экспорта удобрений в Индию снизились в 17 раз - до минимальных с декабря 2021 года 77,3 миллиона долларов. По сравнению с августом прошлого года поставки снизились в 2,3 раза. Всего за восемь месяцев этого года Нью-Дели закупил российских удобрений на 998,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. Импорт за весь 2023 год составил 2,3 миллиарда долларов. Больше всего в августе Индия приобрела у России калийных удобрений - на 49,3 миллиона долларов, комплексных удобрений закуплено на 20,9 миллиона и азотных - на 7,2 миллиона. Таким образом в августе Россия в рейтинге главных поставщиков удобрений Индии опустилась с первого на третье место, лидирующую позицию страна держала с января текущего года. Главными же продавцами удобрений стали Оман (102 миллиона долларов) и Саудовская Аравия (85 миллионов долларов). Ранее во вторник глава российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев призвал ускорить создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией, чтобы снять торговые барьеры, препятствующие росту поставок минеральных удобрений в эту страну.
https://ria.ru/20240406/udobreniya-1938185782.html
https://ria.ru/20240906/import-1970951840.html
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экономика, индия, россия, нью-дели, андрей гурьев, евразийский экономический союз
Экономика, Индия, Россия, Нью-Дели, Андрей Гурьев, Евразийский экономический союз
Россия перестала быть главным поставщиком удобрений в Индию

Российский экспорт удобрений в Индию упал в 17 раз, до минимума с 2021 года

© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели. Деловой квартал
Нью-Дели. Деловой квартал - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Евгений Безека
Нью-Дели. Деловой квартал. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российский экспорт удобрений в Индию в августе упал в 17 раз к июлю - до минимума с декабря 2021 года, при этом РФ впервые за восемь месяцев перестала быть главным поставщиком этого товара в данную страну, выяснило РИА Новости, изучив статистику индийского министерства торговли и промышленности.
Так, по итогам августа 2024 года по сравнению с июлем объемы российского экспорта удобрений в Индию снизились в 17 раз - до минимальных с декабря 2021 года 77,3 миллиона долларов. По сравнению с августом прошлого года поставки снизились в 2,3 раза.
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Всего за восемь месяцев этого года Нью-Дели закупил российских удобрений на 998,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. Импорт за весь 2023 год составил 2,3 миллиарда долларов.
Больше всего в августе Индия приобрела у России калийных удобрений - на 49,3 миллиона долларов, комплексных удобрений закуплено на 20,9 миллиона и азотных - на 7,2 миллиона.
Таким образом в августе Россия в рейтинге главных поставщиков удобрений Индии опустилась с первого на третье место, лидирующую позицию страна держала с января текущего года. Главными же продавцами удобрений стали Оман (102 миллиона долларов) и Саудовская Аравия (85 миллионов долларов).
Ранее во вторник глава российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев призвал ускорить создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией, чтобы снять торговые барьеры, препятствующие росту поставок минеральных удобрений в эту страну.
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ЭкономикаИндияРоссияНью-ДелиАндрей ГурьевЕвразийский экономический союз
 
 
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