Россия перестала быть главным поставщиком удобрений в Индию
Российский экспорт удобрений в Индию упал в 17 раз, до минимума с 2021 года
Нью-Дели. Деловой квартал. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российский экспорт удобрений в Индию в августе упал в 17 раз к июлю - до минимума с декабря 2021 года, при этом РФ впервые за восемь месяцев перестала быть главным поставщиком этого товара в данную страну, выяснило РИА Новости, изучив статистику индийского министерства торговли и промышленности.
Так, по итогам августа 2024 года по сравнению с июлем объемы российского экспорта удобрений в Индию снизились в 17 раз - до минимальных с декабря 2021 года 77,3 миллиона долларов. По сравнению с августом прошлого года поставки снизились в 2,3 раза.
Всего за восемь месяцев этого года Нью-Дели закупил российских удобрений на 998,7 миллиона долларов, что в 1,7 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. Импорт за весь 2023 год составил 2,3 миллиарда долларов.
Больше всего в августе Индия приобрела у России калийных удобрений - на 49,3 миллиона долларов, комплексных удобрений закуплено на 20,9 миллиона и азотных - на 7,2 миллиона.
Таким образом в августе Россия в рейтинге главных поставщиков удобрений Индии опустилась с первого на третье место, лидирующую позицию страна держала с января текущего года. Главными же продавцами удобрений стали Оман (102 миллиона долларов) и Саудовская Аравия (85 миллионов долларов).
Ранее во вторник глава российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев призвал ускорить создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией, чтобы снять торговые барьеры, препятствующие росту поставок минеральных удобрений в эту страну.