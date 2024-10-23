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Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
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06:01 23.10.2024 (обновлено: 10:09 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/guterresh-1979464703.html
Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024
Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщил парламент Татарстана. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T06:01
2024-10-23T10:09
казань
оон
брикс
саммит брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
антониу гутерреш
россия
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщил парламент Татарстана."В международном аэропорту Казань имени Гадбуллы Тукая господина Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин", — говорится в релизе.Как анонсировали в Кремле, президент России Владимир Путин и генсек ООН обсудят работу всемирной организации, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины. В офисе Гутерреша до вчерашнего дня его поездку в Казань не подтверждали.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
https://ria.ru/20241023/briks-1979455372.html
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Встреча Антониу Гутерриша хлебом-солью и чак-чаком
Встреча Антониу Гутерриша хлебом-солью и чак-чаком
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казань, оон, брикс, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, антониу гутерреш, россия, украина, фарид мухаметшин, в мире
Казань, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Россия, Украина, Фарид Мухаметшин, В мире
Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Генсек ООН Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщил парламент Татарстана.
"В международном аэропорту Казань имени Гадбуллы Тукая господина Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин", — говорится в релизе.
XVI саммит БРИКС. Работа форума - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Тенденция к многосторонности БРИКС повышает стабильность, заявил эксперт
Вчера, 03:32
Как анонсировали в Кремле, президент России Владимир Путин и генсек ООН обсудят работу всемирной организации, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины. В офисе Гутерреша до вчерашнего дня его поездку в Казань не подтверждали.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
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Президент Египта: БРИКС становится платформой для противостояния кризисам
22 октября, 23:34
 
КазаньООНБРИКССаммит БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинАнтониу ГутеррешРоссияУкраинаФарид МухаметшинВ мире
 
 
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