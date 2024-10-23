https://ria.ru/20241023/guterresh-1979464703.html

Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 23.10.2024

Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщил парламент Татарстана. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:01

2024-10-23T06:01

2024-10-23T10:09

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщил парламент Татарстана."В международном аэропорту Казань имени Гадбуллы Тукая господина Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин", — говорится в релизе.Как анонсировали в Кремле, президент России Владимир Путин и генсек ООН обсудят работу всемирной организации, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины. В офисе Гутерреша до вчерашнего дня его поездку в Казань не подтверждали.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

https://ria.ru/20241023/briks-1979455372.html

https://ria.ru/20241022/krizisy-1979440460.html

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Встреча Антониу Гутерриша хлебом-солью и чак-чаком Встреча Антониу Гутерриша хлебом-солью и чак-чаком 2024-10-23T06:01 true PT0M35S

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Дарья Буймова

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