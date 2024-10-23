Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Генсек ООН Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщил парламент Татарстана.
"В международном аэропорту Казань имени Гадбуллы Тукая господина Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин", — говорится в релизе.
Как анонсировали в Кремле, президент России Владимир Путин и генсек ООН обсудят работу всемирной организации, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины. В офисе Гутерреша до вчерашнего дня его поездку в Казань не подтверждали.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. У Путина запланирована целая серия международных контактов. В первый день он встречался с председателем Китая Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами ЮАР и Египта Сирилом Рамафосой и Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.