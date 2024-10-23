https://ria.ru/20241023/guf-1979574215.html

Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье

Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье - РИА Новости, 23.10.2024

Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) после конфликта был доставлен в отдел полиции в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:53

2024-10-23T14:53

2024-10-23T14:53

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) после конфликта был доставлен в отдел полиции в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В подмосковном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции были доставлены два человека, проводится проверка. В правоохранительных органах уточнили, что один из них - Долматов.

https://ria.ru/20240616/reper-1953263570.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье)