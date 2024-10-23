https://ria.ru/20241023/guf-1979574215.html
Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье
Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье - РИА Новости, 23.10.2024
Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) после конфликта был доставлен в отдел полиции в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:53
2024-10-23T14:53
2024-10-23T14:53
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) после конфликта был доставлен в отдел полиции в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В подмосковном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции были доставлены два человека, проводится проверка. В правоохранительных органах уточнили, что один из них - Долматов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье
Рэпера Гуфа после конфликта доставили в отдел полиции в Подмосковье