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Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье - РИА Новости, 23.10.2024
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Шоубиз
 
14:53 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/guf-1979574215.html
Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье
Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье - РИА Новости, 23.10.2024
Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) после конфликта был доставлен в отдел полиции в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:53
2024-10-23T14:53
шоубиз
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) после конфликта был доставлен в отдел полиции в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В подмосковном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции были доставлены два человека, проводится проверка. В правоохранительных органах уточнили, что один из них - Долматов.
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происшествия, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Рэпера Гуфа доставили в отдел полиции в Подмосковье

Рэпера Гуфа после конфликта доставили в отдел полиции в Подмосковье

© РИА Новости / Антон Волков | Перейти в медиабанкРэпер Гуф
Рэпер Гуф - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Антон Волков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) после конфликта был доставлен в отдел полиции в Подмосковье, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В подмосковном главке МВД РФ сообщили РИА Новости, что после сообщения о конфликте в отдел полиции были доставлены два человека, проводится проверка.
В правоохранительных органах уточнили, что один из них - Долматов.
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